Warnstreik in den Rems-Murr-Kliniken: Ist die Gesundheitsversorgung gesichert?

Für Dienstag (28.02.) hat die Gewerkschaft Verdi alle Tarifbeschäftigten zu einem Warnstreik an beiden Standorten der Rems-Murr-Kliniken aufgerufen. Gemeinsam mit Verdi haben die Rems-Murr-Kliniken daher eine Notdienstvereinbarung getroffen, um die medizinische Versorgung auch während des Warnstreiks sicherzustellen.

Keine spürbaren Einschränkungen in Schorndorf und Winnenden

Für Patienten und Besucher in den Kliniken vor Ort wird es daher keine spürbaren Einschränkungen geben. Die Notaufnahmen in Winnenden und Schorndorf stehen den Patienten unverändert und in vollem Umfang zur Verfügung. Das teilten die Rems-Murr-Kliniken am Freitag (24.02.) mit.

Rems-Murr-Kliniken haben Verständnis für Streik

Den Rems-Murr-Kliniken sei es ein wichtiges Anliegen, dass die Mitarbeitenden nicht nur eine symbolische, sondern eine materielle Anerkennung für ihr außerordentliches Engagement bekommen. Deswegen „haben die Kliniken Verständnis für den Wunsch der Mitarbeitenden, jetzt ebenfalls eine Verbesserung der Tarifstruktur zu erreichen", heißt es in der Pressemitteilung. Die Kliniken appelieren an die Tarifpartner, sich in fairen Verhandlungen und in Verantwortung für die Gesundheitsversorgung der Menschen in der Region zu einigen.