Die Sieben-Tage-Inzidenz im Rems-Murr-Kreis liegt jetzt (Stand 1. November, 16 Uhr), bei 221,9. Am Sonntag lag die Kennzahl bei 227,2, am Samstag laut den Daten des Landesgesundheitsamtes bei 194,7.

Momentan (Stand 1. November, 16 Uhr) befinden sich laut Landesgesundheitsamt in Baden-Württemberg 276 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, auf einer Intensivstation, fünf mehr als am Tag davor. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz liegt jetzt bei 3,58, wie das Landesgesundheitsamt