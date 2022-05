Warnung: Aktuell kann es im Kreis zu Störungen des Polizeinotrufs 110  kommen

In Baden-Württemberg kann es aus dem Mobilfunknetz heraus in Einzelfällen aktuell zu Störungen beim Verbindungsaufbau zum Polizeinotruf 110 kommen. Das vermeldeten mehrere Warn-Apps, unter anderem "Katwarn" und "Nina" mit Bezug auf das Innenministerium. Es wird empfohlen, sich in den Medien zu informieren, zum Beispiel im Lokalradio. Wer die Notrufnummer 110 nicht erreichen kann, solle bitte das örtlich zuständige Polizeirevier oder in dringenden Fällen den Notruf 112 anrufen. Alternativ stehe auch die Notruf-App "nora" zur Verfügung.