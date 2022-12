Warnung vor Glatteis im Rems-Murr-Kreis: Das Wetter am Mittwochmorgen (14.12.)

Der zu erwartende Schnee ist am frühen Mittwochmorgen (14.12.) im Rems-Murr-Kreis bisher ausgeblieben. Auf den Straßen ist kein Schneechaos ausgebrochen und es gibt bisher keine Einschränkungen für den Pendlerverkehr (Stand 6.50 Uhr).

Verbreitet Glatteis zu erwarten

Der Deutsche Wetterdienstes (DWD) war am Dienstag (13.12.) davon ausgegangen, dass der Wintereinbruch am Mittwoch (13.12.) für Autofahrer und Fußgänger gefährlich werden könnte: „Durch die dünne Schneedecke am frühen Morgen kann es auf den Straßen und Fußwegen sehr glatt werden." Bisher ist es auf den Straßen allerdings trocken geblieben. Der DWD-Experte hielt es aber für möglich, dass der intensive Schneefall gegen 9 oder 10 Uhr einsetzt. Der Bauhof Winnenden rückte bereits gegen 5 Uhr aus und streute die Straßen, weil es wohl regnen soll.

Amtliche Warnung vor Frost

Der DWD hat auf seiner Webseite eine amtliche Warnung vor leichtem Schneefall mit Mengen zwischen einem und fünf Zentimenter herausgegeben. „Verbreitet soll es glatt werden." Die Warnung gilt am Mittwoch (14.12.) von 6 bis 18 Uhr. Außerdem gibt es eine Warnung vor Frost, die bis heute (14.12.), 11 Uhr gilt.

Auch eine Warnung vor Glätte im Rems-Murr-Kreis und in Stuttgart hat der DWD herausgegeben (Stand 7.34 Uhr). Die Warnung gilt voraussichtlich von 7.34 Uhr bis 10 Uhr: „Es besteht Glättegefahr durch gefrierenden Regen."

Noch kein Schnee im Rems-Murr-Kreis

Wie mehrere Augenzeugen berichteten, ist der Schnee in Winnenden, Waiblingen, Remshalden und Welzheim bisher ausgeblieben. In Winnenden liegen die Temperaturen bei minus zwei Grad und in Waiblingen bei minus drei Grad. (Stand 6.51 Uhr).

Wetterprognose auf Internetportale

Laut Internetportalen wie "wetter.com" und "wetter.de" soll es erst mittags und auch abends schneien. Die Temperaturen sollen dann bis zu minus drei Grad sinken.