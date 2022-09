Warnung vor starken Gewittern im Rems-Murr-Kreis am Mittwoch (14.09.)

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für Mittwoch (14.9.) eine Warnung vor starken Gewittern im Rems-Murr-Kreis herausgegeben. Die Warnung galt zunächst bis 8 Uhr. Doch auch im Tagesverlauf kann es zu weiteren Gewittern kommen.

Weitere Gewitter und Unwetter im Tagesverlauf

Auch im Tagesverlauf sind laut Warnlagebericht weitere Gewittere möglich. Dabei auch lokale Unwetter durch Starkregen mit Mengen bis 40 l/qm in kurzer Zeit, Hagel mit Korngrößen um 2 cm und (schweren) Sturmböen um 90 km/h. In der Nacht zum Donnerstag und am Donnerstag weiterhin schauerartiger Regen und einzelne Gewitter mit zum Teil (extrem) heftigem Starkregen (Mengen zwischen 20 und 60 l/qm in einer oder wenigen Stunden) und Sturmböen bis 80 km/h.

Der Wetterdienst weist darauf hin, dass es örtlich Blitzschlag geben kann. Dabei könne auch Lebensgefahr besteht. Vereinzelt könnten beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Daher sollte man insbesondere auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände achten. Während des Platzregens seien zudem kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.

Die Wettervorhersage

Im Tagesverlauf klettern die Temperaturen am Mittwoch nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes noch einmal auf bis zu 25 Grad Celsius. Doch in den nächsten Tagen wird es deutlich kühler - und herbstlich: