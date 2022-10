Warum Karl-Josef Hartmann Leute in den Wald lockt

Nervöse Schnappatmung kostet Lebensfreude. Zu angespannt und zu vertieft in die Idee, es sei noch so viel nicht getan, rennen eine Menge Menschen am Schönen vorbei.

Im Wald fließt der Atem ruhiger.

Karl-Josef Hartmann kann gut mit Menschen umgehen, das sagt er selbst von sich Wer es 34 Jahre lang als Lehrer mit ungezählten jungen Menschen zu tun hatte und es geliebt hat – der darf das auch von sich behaupten. Mittlerweile hat Karl-Josef Hartmann das Berufsleben hinter sich gelassen, doch den Umgang mit Menschen, den lässt er nicht. Er lockt sie einfach in den Wald.

Es gibt schon auch Leute, die sich über „Waldbaden“ lustig machen. Im Wald spazieren gehen kann man auch ohne Kurs, und fürs Baden nutzt man eine Wanne. Nur fehlt’s dort nachweislich an Terpenen.

Terpene wirken wie Whatsapp für Bäume. Über diese Stoffe, und es existieren Tausende von ihnen, tauschen Pflanzen Infos aus. Menschen atmen sie ein, selbst über die Haut, und im Gegensatz zum dauernden Whatsapp-Geplänkel erzeugen Terpene ein Wohlgefühl.

"Die Gedanken verlieren sich im Wald"

Karl-Josef Hartmann kann diese Zusammenhänge viel genauer erklären, was man von einem fix und fertig ausgebildeten Waldbaden-Kursleiter auch erwarten darf. Er kann aber auch schweigen inmitten all des Geplappers. Vermutlich hat das damit zu tun, dass er auch Achtsamkeitstrainer ist.

„Die Gedanken verlieren sich im Wald“, sagt Karl-Josef Hartmann. Das Licht- und Schattenspiel, das Grün und das Braun, der Duft der Tannen, das leise Knacksen, wenn ein Luftstrom meterhohe Bäume sanft zum Wanken bringt – man kann sich nicht dem Zauber widmen und gleichzeitig an den Abwasch und ans nächste Meeting denken.

Welche Gedanken in welcher Reihenfolge durch Hirne ziehen, kann Karl-Josef Hartmann auch nicht wissen, doch verrät ihm die Körpersprache seiner Kursteilnehmenden, auf welchem Niveau sich deren Stresslevel in etwa bewegt.

Zunächst lässt Hartmann alle schlendern. Jede in ihrem Tempo. Meist kommen fast ausschließlich Frauen zum Waldbaden, weshalb sich der Trainer jetzt ein extra Angebot exklusiv für Männer ausgedacht hat. Auch sie dürfen in der Langsamkeit ankommen. Falls das schwerfällt, lehne man sich fünf Minuten an einen Baum und atme ruhig ein und aus. So kommt man runter. Das Gedankenkarussell dreht sich gemächlicher.

In Distanz gehen zum Chaos im Kopf

Weshalb es sich überhaupt von früh bis spät dreht, weiß vielleicht der Erfinder des Menschen. Dass Gedanken Schnappatmung erzeugen, war vielleicht gar nicht beabsichtigt. Es passiert aber. Achtsamkeit bedeutet unter anderem, in Distanz zu gehen, den Gedankenfluss wahrzunehmen, ohne ihn zu bewerten. Ihn weiterziehen lassen.

Karl-Josef Hartmann kann das gut, sich fokussieren, alle Aufmerksamkeit auf eine Sache lenken, die Ohren spitzen, die Augen öffnen, wahrnehmen. Zum Waldbaden bringt er Bilderrahmen mit, damit die Menschen leichter alle Aufmerksamkeit auf einen Ausschnitt eines Baumstammes lenken können. Er lässt sie, sofern sie mögen, Mandalas legen aus Zweigen und Blättern und Eicheln und Bucheckern oder was sonst noch so herumliegt, ohne festgewachsen zu sein. Zu Qigong-Übungen lädt er ein, zum achtsamen Atmen. Hätte er im Wald Messgeräte dabei, ließe sich nachweisen, was auch ohne Messgerät zu spüren ist: Der Blutdruck sinkt. Das Herz schlägt ruhiger. Der Stress lässt nach.

Statt Messgeräten trägt der 67-Jährige stets seinen Fotoapparat bei sich, zumindest dann, wenn er mit seiner Frau oder mit sich allein durch den schwäbisch-fränkischen Wald streift. Schon einmal hat er seine Passion zum Beruf gemacht: Er ist Fotograf geworden, ein Meister seines Fachs. An einer Berufsschule in Stuttgart lehrte er jahrzehntelang Fotografie, bevor ihn im Ruhestand „das Thema Waldbaden gefunden hat“. Nach seiner Ausbildung an der Deutschen Akademie für Waldbaden hielt ihn nichts im Sessel: „Ich hab gleich Kurse angeboten.“

Aktion: "Deutschland geht waldbaden"

Mittlerweile koordiniert er für Baden-Württemberg die Aktion „Deutschland geht waldbaden“, arbeitet eng mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) zusammen. Die SDW schlägt Standorte vor, an welchen Wiederaufforstungen besonders nötig sind. Die Einnahmen aus der jährlichen Benefiz-Aktion „Waldbaden zur Sommersonnenwende“ fließen dann in diese Projekte. Fünf Jahre Nachsorge stellen Engagierte zusätzlich sicher, zumal die Lebenserwartung eines frisch gepflanzten Baumes ohne Pflege recht überschaubar bleibt.

Bis ein Mensch in seinem Innern wohltuende Balance nicht nur am Wochenende spürt – das dauert auch. Selbst Karl-Josef Hartmann, der aus Köln stammt und schon lange in Hertmannsweiler wohnt, wirkte nicht schon immer wie ein Fels in der Brandung: „Das ist für mich auch ein Lernprozess gewesen, den ich durchgemacht habe.“ Obwohl oder gerade weil die Zeiten keine einfachen sind, bewahrt er sich seine positive Sicht aufs Leben. Oder, wie man es aus der Achtsamkeitsperspektive auch ausdrücken kann: Klappt was nicht, dann ist es halt so. Dann nimmt man es besser an, wie es ist. Ohne es zu bewerten.

Das aber bleibt der schwierigste Teil.