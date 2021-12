Ein verängstigter Neunjähriger erzählte von Schauermärchen angeblicher Impffolgen, die ihm Gleichaltrige auf dem Pausenhof aufdrängten, weil er erwähnt hatte, sich gegen Corona impfen lassen zu wollen. Zwei über Zehnjährige hatten nach der Impfung kurzzeitig Kreislaufprobleme. Insgesamt wurden am vergangenen Wochenende (18./19.12.) in der Alten Kelter in Fellbach rund 360 Kinder zwischen fünf und elf Jahren geimpft.

Die Neunjährige mit den roten Haaren aus Heilbronn hat die Impfung