Warum Taxifahren im Rems-Murr-Kreis empfindlich teurer wird

Taxifahren wird teurer. Die neuen Tarife gelten ab 1. Dezember 2022. Pro Kilometer zahlen Kundinnen und Kunden jetzt 2,70 Euro und damit gut 17 Prozent mehr. Die Grundgebühr, die anfällt, sobald man einsteigt, steigt um ein Viertel auf 4,50 Euro. Für Nachtfahrten zahlt die Kundschaft künftig sieben Euro Grundgebühr. Höhere Tarife gelten für Fahrzeuge mit fünf und mehr Sitzplätzen.

Neu ist laut einer Mitteilung des Landratsamts ferner:

Es gibt jetzt unterschiedliche Grundtarife für Taxis, die bis zu vier Plätze für Fahrgäste haben, und für „Großraumfahrzeuge“. Als solche gelten Taxis, die mit fünf oder mehr Plätzen ausgestattet, die umgebaut oder für besondere Beförderungen ausgestattet sind.

Der Anfahrtstarif, wie er bisher galt, entfällt. Jetzt müssen Kund/-innen den Kilometerpreis auch für die Anfahrt zahlen, sofern ein Kunde an einem Ort sowohl ein- als auch aussteigt, der nicht in der Gemeinde liegt, in welcher das Taxiunternehmen seinen Betriebssitz hat.

Was damit genau gemeint ist, erklärt das Landratsamt anhand dieses Beispiels: Ein Fahrgast bestellt bei einem Taxiunternehmen mit Betriebssitz in Fellbach ein Taxi für sich und zwei weitere Personen. Die Gruppe möchte von Waiblingen (Einstiegsort) nach Korb (Zielort) gefahren werden. Das Taxiunternehmen aus Fellbach schaltet auf dem Weg bis zum Einstieg der Kunden in Waiblingen ab dem Ortsendeschild Fellbach den Taxameter ein. Ab dem Ortsendeschild gilt für die Fahrt der jeweils gültige Kilometer-Preis, in diesem Fall 2,70 Euro je Kilometer.

Alles zusammengerechnet ergibt sich ein erhebliches Preisplus – warum ist das so?

Das Taxigewerbe hat mit diversen Schwierigkeiten zu kämpfen: Benzin ist teurer geworden, die Autos selbst kosten mehr, Uber konkurriert mit Taxiunternehmen, der Mindestlohn ist gestiegen und es nutzen merklich weniger Leute Taxis, weil man keins braucht, wenn man zur Videokonferenz muss.

Die Kundschaft vom Bahnhof zum Festpreis abholen?

Nuri Altun klagt nicht, er blickt in die Zukunft: „Wir müssen neue Wege finden, um überleben zu können“, sagt der Vorstand des Taxiverbands Baden-Württemberg. Ideen für neue Wege gibt's durchaus: Die „letzte Meile“ treibt sowohl Paketlieferanten als auch Bewohner abgelegener Ortschaften zuweilen in die Verzweiflung. Taxis könnten beste Dienste leisten und etwa Bahnreisende für einen fixen Preis vom Bahnhof nach Hause bringen, erklärt Nuri Altun. Beispielsweise in Stuttgart wäre eine ähnliche Kooperation denkbar mit dem Nahverkehr, auf dass Menschen in Eile zügig und flexibel zur Straßenbahnhaltestelle gelangen. Ohnehin spricht, wer sich über Mobilität der Zukunft Gedanken macht, stets vom Mix: Man kann eine App aushecken lassen, wie man zu welcher Zeit am besten von A nach B gelangt, ob dafür ein E-Roller für eine Teilstrecke am besten geeignet ist, wie sich ein Stau umgehen lässt und welcher Bus aktuell Verspätung hat. Taxis müssen in diese Abläufe eingrätschen, sonst gehen ihre Betreiber unter.

Taxibetriebe brauchen eine Konzession

Allerdings unterliegt das Taxigewerbe besonderen Regeln, die mit Wettbewerbsschutz zu tun haben, weil das Gewerbe zum öffentlichen Nahverkehr zählt: Wer ein Taxiunternehmen betreiben will, braucht dafür eine Konzession. Taxifahrerinnen und -fahrer müssen Personen in jedem Fall befördern – es sei denn, Fahrgäste sind sehr betrunken oder aggressiv. Zudem gilt eine Tarifordnung, das heißt, Taxiunternehmen dürfen Preise nicht selbst festlegen. Sie unterliegen dem Personenbeförderungsgesetz, und das wiederum bedeutet: Die Landkreisverwaltung Rems-Murr legt die Tarife fest. Innerhalb des Pflichtfahrgebietes müssen sich die Unternehmen an diese Tarife halten, erklärt eine Sprecherin des Landratsamtes. Zum Pflichtfahrgebiet zählen alle Fahrten, die im Rems-Murr-Kreis starten und enden.

In Stuttgart gelten andere Tarife. Schaltet das Taxameter dann haarscharf an der Kreisgrenze um, sofern jemand beispielsweise von Waiblingen zum Stuttgarter Flughafen mit dem Taxi fährt – oder wie funktioniert das eigentlich?

Ganz einfach, erklärt Nuri Altun: Die Tarife sind an die festgelegten Standorte der Autos gebunden, das heißt, wer ein in Waiblingen stationiertes Taxi nutzt, zahlt Rems-Murr-Tarife – egal, wohin er oder sie fährt.

Konkurrenz vom US-Unternehmen "Uber"

Als Taxiunternehmer muss man also nicht um Preise feilschen; alles ist fein säuberlich geregelt. Das große Aber folgt sogleich: Seit längerem schon drängen Anbieter in den Markt, die für weniger Geld Menschen hin- und herkutschieren. „Uber“ ist zum Sinnbild geworden für ein neues Segment in der Arbeitswelt, das maximale Freiheit bietet – und maximale Ausbeutung. Man kennt aus der Medienberichterstattung die Geschichten von Menschen, die für Uber Transportdienstleistungen übernehmen, ständig am Handy hängen, um möglichst viele Fahrten abzugreifen – und mangels Geld für Miete in ihrem Auto wohnen. In Deutschland darf Uber keine Fahrten mehr an Privatpersonen vermitteln, die mit ihrem eigenen Auto unterwegs sind. Hierzulande darf das US-amerikanische Unternehmen nur noch mit lizenzierten Mietwagenunternehmen zusammenarbeiten.

Uber-Mietwagenvariante: Grundgebühr gefordert

Wirklich fair geht's trotzdem nicht zu, erklärt Nuri Altun: Eine Grundgebühr, wie sie die Taxikundschaft zahlen muss, gelte für die Uber-Mietwagenvariante bisher nicht. Das müsse sich ändern; die entsprechenden Schritte seien eingeleitet. Frühestens fürs Frühjahr 2023 rechnet der Verbandsvorsitzende mit entsprechenden Vorgaben, die aus seiner Sicht für eine „faire Konkurrenz“ zwischen Uber und den Taxiunternehmen nötig sind.

Unterdessen hatte das Eichamt Fellbach in letzter Zeit eine Menge zu tun: Steigen Taxitarife, müssen Taxameter entsprechend umprogrammiert werden. Bevor die Autos starten mit neu gespeicherten Preisen, muss das Eichamt checken, ob auch alles richtig eingestellt ist. Von heute auf morgen lässt sich das nicht erledigen; in der Region Stuttgart sind Tausende Taxis unterwegs.

Nuri Altun kommt dann doch nicht umhin, auch jene Themen zu benennen, die ihm „Bauchschmerzen“ bereiten: Bei großen Veranstaltungen laufe zwar das Geschäft gut, doch davon abgesehen fühle sich manch ein Taxifahrer zuweilen „fast wie in Corona-Zeiten“. Dass Menschen viel häufiger zum Arbeiten zu Hause bleiben, dass Geschäftsreisen entfallen, dass im Sommer das Neun-Euro-Ticket lockte und im nächsten Jahr ein 49-Euro-Ticket zu haben sein wird – all das macht sich und wird sich bemerkbar machen an den Taxiständen. Immerhin: Dank der Finanzhilfen hätten fast alle Betriebe die Corona-Krise überstanden, und wie gesagt: „Wir müssen neue Wege finden.“