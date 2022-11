Was sich angehende Azubis von einem Arbeitgeber wünschen

Fachkräfte werden händeringend gesucht. Die Job- und Karrieretage in Schorndorf brachten junge Menschen und Ausbildungsbetriebe in persönlicher Messeatmosphäre zusammen. Neben Gehalt und Zusatzangeboten spielen für Berufsanfänger bei der Entscheidung für einen Arbeitgeber das Betriebsklima und die persönliche Wertschätzung eine Rolle.

Zielstrebig wählt der 15-jährige Patrick aus Großerlach den für ihn passenden Aussteller aus – er hat eine klare Berufsvorstellung. „Ich habe ein Praktikum im Spezialfahrzeugbau gemacht, auch der Landmaschinenmechaniker würde mich interessieren.“ Er will nicht ins Büro. Motivierte junge Menschen wie er sind gesucht bei Arbeitgebern, die ihre Betriebe, Produkte, Dienstleistungen und Berufsbilder in der Barbara-Künkelin-Halle in Schorndorf präsentieren.

Dem Nachwuchs Entscheidungsfreiheit einräumen

Junges Messepublikum, meistens begleitet von einem oder beiden Elternteilen, strömt an die Stände. Häufig können sich die überall gefragten Berufsanfängerinnen und -anfänger ihren Ausbildungsbetrieb aussuchen. Womit können Arbeitgeber punkten, damit sich die angehenden Fachkräfte für sie entscheiden?

„Ich muss ihnen eigene Bereiche geben und auch Entscheidungsfreiheiten“, sagt Irmgard Kolb, Ausbildungsleiterin beim Finanzamt Schorndorf. „Wenn sie wissen, wofür sie arbeiten, dann sind sie effektiver und motivierter“, ist ihre Erfahrung. Vier von elf Stellen seien für das laufende Ausbildungsjahr unbesetzt geblieben. „Es lag am mangelnden Kontakt und eingeschränkter Vorbereitung während Corona.“ Seit dem Frühjahr mit vermehrter Präsenz auf Messen steige die Azubizahl wieder. Die junge Generation lege Wert auf die „Work-Life-Balance“. „Sie engagieren sich gerne, aber es muss sie erfüllen und sie müssen einen Sinn darin sehen“, so Irmgard Kolb. Die meisten kämen sehr gut vorinformiert an den Stand. Dennoch stellt die Ausbilderin fest: „Social Media ist oft nur der Aufhänger, die wesentlichen Gespräche finden im persönlichen Austausch hier statt.“ Einigen jungen Menschen gehen die Augen auf, wenn sie erklärt bekommen, welch abwechslungsreiche Aufgaben bei einer Steuerbehörde auf sie warten. „Viele denken bei Steuern nur an Gesetze, aber ebenso wichtig ist es für uns, die Lebenssachverhalte zu kennen.“ Die Besteuerung orientiere sich immer an der Lebenssituation. Viele wüssten zudem nicht, dass sie ihre Ausbildung zu Finanzwirten wohnortnah absolvieren können. „Es gibt innerhalb der Landesfinanzverwaltung außer uns mehr als 60 weitere Finanzämter, die ausbilden.“

Notenschnitt: Ansprüche sind weniger hoch als gedacht

Der 17-jährige Louis hört interessiert zu. Der Messerundgang offenbart ihm eine Fülle an Ausbildungsgängen und Studienabschlüssen. „Mich hat überrascht, wie vielseitig die Azubis im mittleren und gehobenen Dienst eingesetzt werden“, sagt Mutter Dana Poschek. Louis meint, er sei hier nun „etwas schlauer“ geworden, was die Bewerbungsfrist angeht. „Es ist zwar besser, sich so früh wie möglich zu bewerben, aber im Internet hätte ich nicht erfahren, dass ich auch kurzfristig noch Chancen auf einen Ausbildungsplatz habe und dass es ein halbes Jahr später einen zweiten Studienbeginntermin gibt.“ Als positive Überraschung verbucht er, dass die Anforderungen zu schaffen sind: „Die Ansprüche an den Notendurchschnitt sind nicht so hoch, wie ich dachte.“ Was für ihn das Zünglein an der Waage wäre bei der Entscheidung für Arbeitgeber A oder B? „Dass man persönlich auf mich eingeht und dass man als Azubi ernst genommen wird.“

Wertschätzung ist auch dem 16-jährigen Luis aus Kaisersbach wichtig, der mit Mutter Katrin durch die Messe schlendert, auf der Suche nach einem BoGy-Praktikumsplatz. „Die Angestellten sollten gut behandelt werden, auch als Praktikant“, sagt er. Der 16-Jährige hört sich an verschiedenen Ständen um, die zu seiner beruflichen Richtung passen: „Ich will in den IT-Bereich, weiß aber noch nicht genau, was es alles an Berufen gibt.“ Er verspricht sich etwas vom persönlichen Gespräch. „Hier kann ich von Auszubildenden direkt erfahren, was sie machen, und nachfragen.“

Unverzichtbar: Persönliche Kontakte

Bei der Personalsuche ist auch auf Arbeitgeberseite der persönliche Kontakt unverzichtbar, sagt Carolin Heck von der Personalabteilung der Rems-Murr-Kliniken. „Wir konnten konkrete Fragen zum Ausbildungsinhalt beantworten, zum Verdienst, zur Altersbegrenzung und zu vielen weiteren Rahmendaten.“

Yvonne Hegele, Personalleiterin bei der Firma Kübler aus Plüderhausen, einem Spezialisten für Arbeitskleidung, weist interessierte junge Messebesucher auf Zusatzleistungen hin. „Die Firma übernimmt die Gebühren für Prüfungsvorbereitungskurse, unsere Azubis werden dafür freigestellt“, nennt sie Beispiele. Die Auszubildende Kristin Pscheidl fühlt sich hier am perfekten Ausbildungsplatz. Sie ist im letzten Lehrjahr zur Industriekauffrau und bringt bei der Messe ihr Praxiswissen an den Mann und die Frau. Mitstreiterin Vanessa Mayer macht ein duales Studium – nach ihrer Lehre zur Modedesignerin sei der Studiengang „Fashionmanagement“ eine ideale Ergänzung: „Mich interessierte der BWL-Hintergrund und ich wollte weg vom reinen Modebereich.“ Bei der Wahl ihres Ausbildungsbetriebs hätten neben der Branche aber auch die Benefits eine Rolle gespielt: „Während ich die Bachelorarbeit schreibe, werde ich drei Monate freigestellt von der Firma und behalte meine Urlaubstage“, sagt sie.