Was wird aus dem Altenheim in Unterweissach? Private Anteilseigner stehen vor einem Scherbenhaufen

„Das kommt einer Enteignung gleich“, sagt Hansdieter Drac, „wir fühlen uns richtig ausgenommen.“ Das „Grundrecht auf Eigentum“, sagt Roland Leister, „wird ausgehöhlt“. Die beiden haben sich einst wie viele andere ins Gemeindepflegehaus Unterweissach eingekauft, man versprach ihnen das Blaue vom Himmel. Jetzt stehen sie vor einem Scherbenhaufen.

Vor 25 Jahren suchte das Alexander-Stift Leute, die mithelfen, in Unterweissach ein Gemeindepflegehaus zu bauen: Wer wolle, könne ein Einzel-, Doppelzimmer oder Appartement kaufen – und es dann an den Betreiber, also das Alexander-Stift, vermieten. Die Leute seien förmlich „angeworben worden“, sagt Roland Leister, vom Stift und auch „von der Gemeinde“. Das Konzept klang wie die eierlegende Wollmilchsau.

Erstens, zweitens, drittens: Drei Versprechen für Kaufwillige

Erstens: Wer einsteige, hieß es in den Werbematerialien, habe eine „gesicherte, werthaltige Kapitalanlage“, „optimal“ und „dauerhaft“.

Zweitens: Wer mitmache, bekomme ein „bevorrechtigtes Aufnahmerecht“. Die Zimmer würden zunächst zwar an andere vermietet, aber wenn ein Besitzer mal selber pflegebedürftig würde, erhielte er baldmöglichst hier einen Platz „im Alter in vertrauter Umgebung mitten in Unterweissach“. Für die meisten Eigentümer, sagt Roland Leister, 63, stand dieser Aspekt „im Vordergrund“. Das bestätigen Rosemarie und Hansdieter Drac, 68 und 71: So wäre man im Fall der Fälle „gut aufgehoben“.

Drittens: Wer sich beteiligte, durfte das im Gefühl tun, zu etwas Gutem beizutragen. Denn die Leute, die da investierten, schufen ja dringend benötigte Pflegeplätze und ersparten es Gemeinde und Alexander-Stift, das Geld für den Bau aufbringen zu müssen.

Kurzum: „Wohnung mit gesicherter Pflege & Versorgung rund um die Uhr; sichere, wertbeständige Kapitalanlage ohne Vermietungsärger; Sozialengagement durch Investition in Pflegeeinrichtung“: So stand es auf einem Werbeblatt des Alexander-Stifts.

An diesen Anforderungen scheitert der Bau in Unterweissach

2002 nahm das Gemeindepflegehaus den Betrieb auf – 2009 erließ die baden-württembergische Regierung die Landesheimbauverordnung und definierte neue Baustandards für Pflegeheime: ausschließlich Einzel- und keine Doppelzimmer, Mindestgröße 16 Quadratmeter, dazu großzügige Gemeinschaftsflächen. Diesen Anforderungen wird der Bau in Unterweissach nicht voll gerecht. Andere Bundesländer haben ähnliche Regeln nur für Neubauten eingeführt – in Baden-Württemberg gelten sie auch für Bestandsgebäude. Den Unterweissachern wurde zunächst eine zehnjährige Übergangsfrist eingeräumt, danach eine Verlängerung; aber die läuft 2026 ab. Und dann?

Zunächst eine Rechnung. Ausgaben: Das Einzelzimmer kostete damals 85.000 Euro. Einnahmen: Die Brutto-Miete betrug anfangs 317 Euro, mittlerweile wurde sie erhöht auf 340, davon ab gehen 67 Euro Hausgeld (Verwaltungsgebühren, Instandhaltungsrücklagen und anderes) – macht netto aktuell 273 Euro, früher war es etwas weniger. Daraus ergäben sich Mieteinnahmen über die ganze Laufzeit von 2002 bis 2026 in Höhe von vielleicht 75.000, vielleicht 78.000 Euro.

Bis hierher: eher ein Minusgeschäft. Aber was wird nun aus dem Gemeindepflegehaus? Drei Optionen zeichnen sich ab. (Mehr zu der verfahrenen Situation finden Sie auch hier.)

Verkaufen, umbauen, weitermachen? Keine Lösung überzeugt

Erstens: Ein Investor hat sich vorgestellt. Er würde den ganzen, eigentlich noch sehr gut dastehenden Komplex komplett abreißen und neu bauen, mit mehr Wohneinheiten, damit es rentabler ist. Die bisherigen Besitzer könnten ihm ihre Anteile verkaufen. Das Angebot ist noch nicht festgezurrt, aber die Rede ist von 10 bis 20 Prozent des ursprünglichen Kaufpreises: also 8500 bis 17.000 Euro pro Einzelzimmer. Macht 80 bis 90 Prozent Wertverlust bei einer erst 24 Jahre alten Immobilie.

Zweitens: Man könnte das Heim umbauen gemäß Verordnung. Dabei würden aber hohe Investitionen auf die Leute zukommen, von mindestens 50.000, womöglich 100.000 Euro pro Partei ist die Rede.

Alexander-Stift: Dauerhafte Befreiung von der Verordnung?

Drittens: Könnte das Alexander-Stift nicht eine dauerhafte Befreiung von der Landesheimbauverordnung beantragen und die Heimaufsicht – konkret: das Landratsamt – das genehmigen? Unwahrscheinlich. Aber selbst wenn: Behördlich gilt der Bau nach 25 Jahren als abgeschrieben. Danach würde das Alexander-Stift pro Bewohner nur noch einen viel geringeren Pflegesatz bekommen und entsprechend weniger Miete zahlen: Im Raum steht eine Reduzierung auf etwa 30 Prozent des aktuellen Betrages. Aus 340 Euro brutto würden dann 102. Nach Abzug des Hausgeldes blieben netto 35 Euro Mieteinnahme pro Monat.

Etwa 50 Einzelparteien haben Anteile am Gemeindepflegehaus – sie alle müssen sich nun auf eine dieser drei Lösungen einigen: Pest, Cholera oder Typhus?

"Wir schwimmen": Die Pflegeheim-Besitzer sind ratlos und wütend

Nicht verkaufen! Das ist die Meinung bei Rosemarie und Hansdieter Drac, Christiane und Josef Voss, Norbert Kurz und Roland Leister. Besonders finster entschlossen klingt Kurz: Bevor er sein Zimmer für ein Nasenwasser verscherble, lasse er es lieber „zehn Jahre leer stehen“. Sollen sie doch ein „Enteignungsverfahren“ einleiten.

Viele andere Besitzer indes seien über 80, hätten „Panik“, noch einmal eine Investition stemmen zu müssen, und neigten deshalb zum Verkauf für einen Spottpreis. Was dann aber aus dem eigenen Platz „im Alter in vertrauter Umgebung mitten in Unterweissach“ würde, stünde in den Sternen.

"Betrugsmodell Pflegeheim": Die Ratlosigkeit überwiegt

Tja. Eine „gesicherte, werthaltige Kapitalanlage“, „optimal“ und „dauerhaft“.

Wenn sie sich in Rage reden, fallen Begriffe wie „Betrugsmodell Pflegeheim“ oder „politisches Verbrechen“; man fühle sich „über den Tisch gezogen“. Aber im Grunde überwiegt die Ratlosigkeit: „Wir schwimmen.“ Eine Lösung für diesen Schlamassel stand damals in keinem Prospekt.