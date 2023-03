Wechselhaftes Wetter im Rems-Murr-Kreis: Erst sonnig, dann Schneeregen

Der April ist noch nicht da. Trotzdem wird das Wetter im Rems-Murr-Kreis am Wochenende (11.03. - 12.03.) unbeständig. Tagsüber gibt es blauen Himmel und Sonnenschein. In der ersten Nachthälfte kann es dann „eine Mischung aus Schnee und Regen geben“, teilte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auf Anfrage mit. „Wir kommen auch in den Frostbereich von minus ein bis minus zwei Grad“, so der DWD-Sprecher weiter.

Rems-Murr-Kreis: Ab Montag (13.03.) Temperaturen im zweistelligen Bereich

Reine Schneefälle wird es allerdings nicht geben. Selbst wenn, sei es am Boden zu warm, als dass der Schnee liegen bleiben könne. Ab Mitternacht bis in die frühen Morgenstunden kann es zu Glatteis und Schneematsch kommen. Am Sonntag kann es regnen. Schneefall ist nicht zu erwarten. Aus Südwesten fließt warme Luft ein. So klettern die Temperaturen ab Montag (13.03.) wieder in die Höhe. „Wir erwarten am Montag in Stuttgart zweistellige Werte zwischen 15 und 20 Grad“. Nicht ganz so warm wird es im Rems-Murr-Kreis, aber auch hier sind zweistellige Temperaturen zu erwarten.

Die Prognose habe sich stark verändert, so der DWD-Sprecher. Mitte vergangener Woche habe es noch nach Dauerregen ausgesehen. Das habe sich jetzt aber geändert.