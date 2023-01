Wegen Antrag-Stau: Führerscheinstelle Waiblingen diese Woche geschlossen

Erst muss es schlechter werden, damit es besser wird: Diese Woche (23. bis 29. Januar) ist die Führerscheinstelle des Landratsamtes Rems-Murr-Kreis geschlossen, damit die dort Beschäftigten sich ganz darauf konzentrieren können, den Antragsrückstau abzubauen. Was bedeutet das für die Kundschaft? Was Sie dazu wissen müssen: das Wichtigste im Schnelldurchlauf ...

„Bitte haben Sie Verständnis“, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Kreishaus, „dass in dieser Zeit nur dringende Anliegen (Berufskraftfahrer; zwingend berufliche Notwendigkeit) bearbeitet werden können.“ Wer in diese Kategorie fällt, kann sich melden via Tel. 0 71 51/5 01-11 31 (montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr) oder fahrerlaubnis@rems-murr-kreis.de.

Zusätzlich bleibt die Führerscheinstelle im Februar jeden Mittwoch geschlossen.

Zum Rückstand bei der Abarbeitung von Führerschein-Anträgen ist es gekommen, weil die Behörde erstens mit einer Welle von Umtauschanträgen zum neuen EU-Führerschein zu kämpfen hat und zweitens in den vergangenen Monaten einen hohen Krankenstand zu beklagen hatte. Fahranfänger mussten teilweise monatelang warten, die Kundschaft beschwerte sich auch über einen ruppigen Ton aufgrund blank liegender Nerven, Mitarbeitende hingegen klagten darüber, dass sie beleidigt und bedroht würden.

Wenn die Führerscheinstelle nächste Woche wieder geöffnet ist, empfiehlt das Landratsamt: