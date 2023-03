Wegen Bauarbeiten: Fahrplanänderungen in Bad Cannstatt und Schorndorf

Vom 13. März bis 17. April kommt es zwischen Waiblingen und Schorndorf zu Fahrplanänderungen, weil die Gleise erneuert werden. Außerdem werden vom 24. März, 21 Uhr bis 27. März, 4 Uhr Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik in Bad Cannstatt durchgeführt. Das gab der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart am Mittwoch (08.03.) bekannt.

Fahrplanänderungen S2: 13. März bis 17. März

Zwischen dem 13. und 17. März kommt es bei der S2 zwischen 1.50 Uhr und 4.20 Uhr zu Fahrplanänderungen. Die erste S2 von Schorndorf ab 3.48 Uhr fährt erst ab Endersbach. Zwischen Schorndorf und Endersbach wird ein Ersatzbus eingesetzt. Dieser Bus fährt in Schorndorf bereits um 3.20 Uhr ab.

Fahrplanänderungen bei S1 und S2 am 18.03.

Bei der S1 fahren die Züge Plochingen ab Minute 8 und 38 sowie Herrenberg ab Minute 16 und 46.

Bei der S2 fahren die Züge Schorndorf ab Minute 18 und 48 sowie Filderstadt ab Minute 3 und 33.

Bei den Linien MEX12 und MEX18 entfallen am 18. und 19. März 2023 die Halte in Bad Cannstatt um 13.27, 13.57 und 18.57 Uhr in Richtung Tübingen.

Fahrplanänderungen S2: 21. März bis 24. März sowie 27. März bis 5. April

Folgende Abweichungen treten vom 21. März, 22 Uhr bis 24. März, 21 Uhr sowie vom 27. März, 5 Uhr bis 5. April, 21 Uhr in Kraft: Die Züge der S2 von Filderstadt fahren ab Minute 33 regulär bis Schorndorf. Die Züge der S2 von Schorndorf fahren ab Minute 18 fahren regulär bis Filderstadt.

Die Züge der S2 von Filderstadt fahren ab Minute 3 nur bis Endersbach. Die Züge der S2 von Schorndorf entfallen ab Minute 48 zwischen Schorndorf und Endersbach. Der 15-Minuten-Takt kann nur zwischen Filderstadt und Waiblingen angeboten werden.

Es wird folgender Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet: Tagsüber verkehrt stündlich ein Ersatzverkehr zwischen Waiblingen und Schorndorf in beiden Richtungen und mit allen Halten. In den Abendstunden verkehrt stündlich ein Ersatzverkehr zwischen Endersbach und Schorndorf in beiden Richtungen und mit allen Halten.

Fahrplanänderungen S2 und S3: 24. März bis 27. März

Die Linie S2 fährt nur alle 30 Minuten zwischen Filderstadt und Bad Cannstatt und stündlich zwischen Waiblingen und Schorndorf.

Die Linie S3 fährt nur alle 30 Minuten zwischen Flughafen bzw. Vaihingen und Bad Cannstatt sowie zwischen Waiblingen und Backnang.

Es wird folgender Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet: Zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen verkehrt ein Ersatzverkehr ohne Halt am Sommerrain. Zwischen Sommerrain und Fellbach verkehrt ein Ersatzverkehr mit Kleinbussen. Zwischen Waiblingen und Schorndorf verkehrt ergänzend zum Stundentakt der S2 ein Ersatzverkehr mit Bussen.

Fahrplanänderungen S2: 5. April bis 17. April

Die Linie S2 mit Abfahrt in Filderstadt zur Minute 3 und 33 und die Linie S2 mit Abfahrt in Schorndorf zur Minute 18 und 48 verkehrt in beiden Richtungen nur zwischen Filderstadt und Endersbach. Nur die Bahnen zwischen Filderstadt und Waiblingen fahren im 15-Minuten-Takt. Zwischen Schorndorf und Endersbach bzw. Schorndorf - Waiblingen wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingesetzt. Dieser fährt alle 30 Minuten und bedient alle Unterwegshalte.

Fahrplanänderungen S2: 10. April bis 13. April

Die Linie S2 fährt in beiden Richtungen nur zwischen Filderstadt und Waiblingen. Zwischen Waiblingen und Schorndorf wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingesetzt.

Im Zeitraum 26. März bis 25. April (mit Unterbrechungen) und jeweils zwischen 23 Uhr bis 5 Uhr kommt es auf der Linie S2 zu weiteren Fahrplanabweichungen und Ersatzverkehren mit Bussen im Abschnitt zwischen Filderstadt und Vaihingen. Im Zeitraum 23. bis 27. März ist auch der Regionalverkehr von Baumaßnahmen betroffen. Die S2 in Fahrtrichtung Filderstadt hält im Zeitraum vom 23. März bis 19. Mai nicht in Rommelshausen.