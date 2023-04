Wegen EU-Gesetzen: Noch mehr Wirbel um den Weinbau im Rems-Murr-Kreis

„Tod des Weinbaus“, „Enteignung“, „Raub“, „Berufsverbot“! Seit September 2022 kochen im Rems-Murr-Kreis die Emotionen, kämpfen Politiker um eine Arbeit, von der viele bis dahin vermutlich nur das kannten, was bei selbiger rauskommt: ein gutes Gläsle. Schuld daran hat die EU und ihr Umweltschutzprogramm. Inzwischen geht's nicht mehr nur um die EU-Pflanzenschutzrichtlinie. Nein! Die EU legt noch eins drauf: das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur, korrekt: „Nature Restoration Law“.

156 Änderungsanträge allein von zwei CDU/CSU-EU-Abgeordneten

Die Rems-Murr-CDU, in Sachen Weinbau vertreten durch Siegfried Lorek, Christian Gehring – beide im Landtag – und Christina Stumpp – Bundestagsmitglied –, ist hartnäckig. Mit den zweimaligen Weinbaugipfel-Treffen und mit der Formulierung der „Weinstädter Erklärung“ ist's nicht getan.

Mit dem Zurückrudern der EU-Kommission, die in einem sogenannten „Non-Paper“, einem noch nicht offiziell veröffentlichten Entwurf, schon längst Abstand von dem totalen Verbot des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln in sogenannten „empfindlichen“ Gebieten genommen hat, auch nicht. 156 Änderungsanträge zur Pflanzenschutzmittel-Verordnung, schreiben Lorek, Gehring und Stumpp in einer Mail an die Winzerinnen und Winzer im Kreis, haben die CDU/CSU-Abgeordneten Marlene Mortler und Norbert Lins inzwischen eingereicht.

Die 156 CDU-Änderungsanträge sind vermutlich nicht die einzigen. Und es können noch einige folgen, denn erst am 26. Mai läuft die Frist für Änderungsanträge ab. Lorek, Gehring und Stumpp versprechen schon: „Gemeinsam mit ihm (Norbert Lins) werden wir am Thema dranbleiben!“

Die FDP sieht noch Schlimmeres auf den Weinbau zukommen

Julia Goll und Jochen Haußmann, beide für die Rems-Murr-FDP im Landtag, sind mit der Entwicklung bei der EU-Pflanzenschutzrichtlinie auch nicht zufrieden. Und sie sehen noch Schrecklicheres auf die Wengerter im Rems-Murr-Kreis zukommen. Und nicht nur auf diese. Denn es kommt das EU-Gesetz zur Wiederherstellung der Natur. Damit werde „die Lage bedrohlich“. Bereits im Mai sollen, so die beiden in einer Pressemitteilung, im Umweltausschuss des Europaparlaments Regelungen auf den Weg gebracht werden, „die nicht nur den Weinbau bedrohen“.

Im Juni 2022 veröffentlichte Steffi Lemke, grüne Bundesumweltministerin, ihre Meinung zum damals vorgestellten Gesetzesentwurf der EU. Sie schrieb von Trockenheit, Waldbränden, Überschwemmungen und dem Verlust der bestäubenden Insekten. Ganze Ökosysteme wie Moore, Wälder, Flüsse und Meere müssten renaturiert werden. Sie schrieb von Klimakrise und Artenaussterben und dass dagegen angekämpft werden müsse. Und sie erklärte: „Die von der EU-Kommission vorgelegte Verordnung zur Wiederherstellung der Natur wird dazu einen wichtigen Beitrag leisten.“ Sie bezeichnete die EU-Ziele als „ehrgeizig“ und als „wichtiges Signal“ für die Weltnaturkonferenz, die im Dezember 2022 stattfand.

Jochen Haußmann und Julia Goll bezeichnen dagegen das EU-Umweltschutzgesetz-Gesamtpaket als „Musterbeispiel für die Undurchsichtigkeit der aktuellen EU-Politik“. Das Problem: Die EU-Pflanzenschutzrichtlinie, seit Monaten vielfach diskutiert und mit Änderungsanträgen bearbeitet, wird im Agrarausschuss des EU-Parlaments verhandelt. Das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur dagegen wird im Umweltausschuss debattiert. „Und dort hat die Landwirtschaft eine viel kleinere Lobby“, heißt es in der Pressemitteilung. Beziehungsweise: Dort gebe es weniger "Expertinnen und Experten, die sich mit der Landwirtschaft auskennen“.

Die EU schieße mit „unsinnigen Regelungen“ übers Ziel hinaus

Laut der FDP-Pressemitteilung seien sich alle Parteien baden-württemberg-weit darüber einig, dass „die EU mit unsinnigen Regelungen meilenweit übers Ziel“ hinausschieße. Achtung! Hier geht's der FDP jetzt wieder um die inzwischen altbekannte und meistbekämpfte Richtlinie der jüngeren Vergangenheit – um die EU-Pflanzenschutzrichtlinie. Im Zusammenhang mit dieser besonders im Fokus: die Österreicherin Sara Wiener, bekannt als Fernsehköchin und für die Grünen im EU-Parlament. Diese reagierte zwar auf Kritik am Entwurf zur EU-Pflanzenschutzrichtlinie und plädiert dafür, die vom Gesetz betroffenen Gebiete zu reduzieren. Gleichzeitig aber wolle sie die „besonders gefährlichen Pestizide“ noch stärker reduzieren als bislang vorgesehen.

Andreas Glück, Europaabgeordneter (Ausschuss für Umweltfragen) der FDP aus Münsingen, erklärt den Begriff „besonders gefährliche Pestizide“ so: Das sei eine EU-übliche Bezeichnung für Pflanzenschutzmittel, die relativ zu anderen gefährlicher seien. „Wichtig zu betonen ist hier, dass sie nach den strengen Regularien der EU zugelassen sind und bei sachgemäßem Einsatz keine Gefahr besteht, und dass von diesen Mitteln häufig viel weniger ausgebracht werden muss als von weniger potenten Mitteln.“ Glück ist der Meinung: Der Entwurf in der jetzigen Form werde der Landwirtschaft „den Garaus machen“.

Die FDP fürchtet aber tatsächlich die EU-Pflanzenschutzrichtlinie gar nicht mehr so sehr. Man geht davon aus, dass diese kräftig abgeschwächt werden wird. Der „richtige Hammer“ komme dann mit dem Gesetz zur Wiederherstellung der Natur.