Wegen EU-Verordnung: Drei Viertel der Weinbau-Fläche im Remstal gefährdet?

Ein geplantes EU-Verbot von Pflanzenschutzmitteln in Schutzgebieten könnte dem Remstäler Weinbau an die Gurgel gehen: Fast drei Viertel der Rebfläche wären betroffen! Der Protest formiert sich. Eins zeichnet sich aber auch ab: Ein stures Weiter-so genügt nicht.

Weinbau vor dem Aus - echte Sorge oder nur Weltuntergangsgeschrei?

Der Plan der EU wühlt die Wengerter seit Monaten auf (wir berichteten), und zwar nicht nur im Rems-Murr-Kreis. Die Winzer an der Mosel „fürchten um ihre Existenz“, berichtet der Trierische Volksfreund, die Kollegen im Main-Tauber-Kreis „sehen sich vor dem Aus“, schreibt das Main-Echo.

Nun kennt man das ja: Wann immer irgendeine Branche mit Gesetzen konfrontiert ist, die bequeme Routinen infrage stellen, hebt ein großes Geheul an, ob es nun um Abgasgrenzwerte oder Düngemittel geht. Es ist eine beliebte Stil- und Mobilisierungsform in der Lobby-Arbeit, den Untergang des Abendlandes an die Wand zu malen und jede Veränderung zur zerstörerischen Zumutung aufzublasen.

Oder ist ernsthaft was dran an den Befürchtungen? Die CDU-Landtagsabgeordneten Christian Gehring und Siegfried Lorek wollten es genauer wissen und haben eine Anfrage an das Landwirtschaftsministerium gerichtet – die Antwort offenbart: Hier geht es tatsächlich um viel.

800 Hektar Weinbau-Fläche im Remstal wären betroffen

In dem EU-Entwurf heißt es: Die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln „in empfindlichen Gebieten“ sollte „zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt verboten werden“ – und als „empfindliche Gebiete“ gelten ausdrücklich nicht nur Siedlungen, Parks, Gärten, Sportplätze, sondern auch „Schutzgebiete“.

Rund 1200 Hektar Weinanbaufläche gibt es nach Daten des Statistischen Landesamtes im Rems-Murr-Kreis. Fast 800 davon liegen in Schutzgebieten verschiedener Kategorien, etwa Landschaftsschutz-, Naturschutz- oder sogenannten Natura-2000-Gebieten. Überall hier griffe die EU-Verordnung, sofern sie tatsächlich wie geplant in Kraft träte, schreibt das Ministerium.

Die Folgen wären „aktuell im Detail nicht abschätzbar“. Es gebe bereits einen Antrag der Bundesländer an den Bund, „sich auf EU-Ebene in den aktuell anstehenden Verhandlungen für eine Anpassung“ – sprich: eine Abschwächung – einzusetzen.

„Der Weinbau im Rems-Murr-Kreis ist geprägt von Wengerterfamilien, die schon seit vielen Jahren ökologisch verantwortungsvoll handeln“, argumentiert Christian Gehring. Die EU-Verordnung würde kontraproduktiv wirken und den „Import aus Ländern begünstigen, in denen kaum ökologische Maßstäbe beim Weinbau“ gelten.

Siegfried Lorek wird noch drastischer: Er nennt den EU-Entwurf „abstrus“ – ohne Weinbau „wird es unsere Kulturlandschaft so nicht mehr geben und statt Rebflächen hätten wir ein Meer aus Brombeerhecken“.

Auch im Remstal muss sich der Weinbau ökologisch weiterentwickeln

Europa, verschon uns mit deinem Quatsch? Ganz so billig und pauschal lässt sich der Plan auch wieder nicht abbürsten. Selbst wenn die EU sich auf Nachjustierungen einlassen sollte – sie wird kaum akzeptieren, dass alles bleibt, wie es ist. Pestizide könnten „schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben“, heißt es im Entwurfstext, eine Reduzierung sei „von großer Bedeutung“. Es gebe dazu bereits eine Richtlinie – aber eine Auswertung, was sie gebracht hat, offenbarte, „dass ihre Ziele nicht erreicht wurden und die Mitgliedstaaten sie nicht in zufriedenstellender Weise umsetzten“.

Dass Nichtstun keine Alternative ist, scheint auch dem Landwirtschaftsministerium klar zu sein: Es fördert die „biologische Wirtschaftsweise im Weinbau“, indem es zum Beispiel „die Pflanzung neuer pilzwiderstandsfähiger Rebsorten“ bezuschusst und Geld gibt für die Ausbringung von Pheromonen im Weinberg – der weibliche Lockstoff desorientiert das Insektenmännchen, das dann nicht mehr zur Sexpartnerin findet; Fortpflanzungsverhinderung mit Naturstoffen statt Vernichtung per Chemie.

Die Zukunft gehört einem Weinbau, der die Aufgabe, sich ökologisch weiterzuentwickeln, radikal ernst nimmt. Weingüter, die sich dazu bekennen, haben sich zusammengeschlossen im Verband Ecovin. Aus dem Rems-Murr-Kreis sind Häußermann (Waiblingen-Neustadt), Schmalzried (Korb), Klopfer (Großheppach), Doreas (Grunbach) und Beurer (Stetten) dabei.

Chemiekeule oder sanftere Mittel? Die Unterscheidung ist wichtig

Eine Mehrheitsgesellschaft ist das noch nicht – die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung schreibt: Etwa ein Zehntel der deutschen Rebfläche werde explizit ökologisch bewirtschaftet.

Selbst Ecovin aber geht der EU-Plan zu weit: „Ja zu weniger gefährlichen Pestiziden in der Landwirtschaft“, heißt es in einer Stellungnahme – und „Nein zu absehbaren Fehllenkungen des Entwurfs“. Würde er ungemildert umgesetzt, „bedeutete dies auch das Aus für den Ökoweinbau in vielen Gebieten“. Denn nicht einmal Bioweingüter kommen ganz ohne Pflanzenschutz aus, Verwendung finden vor allem Backpulver, Schwefel und Kupfer.

Der Entwurf indes differenziere nicht klar „zwischen chemisch-synthetischen Mitteln und solchen, die im ökologischen Landbau zugelassen sind“, es fehlten „Indikatoren, die die Gesundheits- und Umweltrisiken einzelner Wirkstoffe berücksichtigen“.

Würde die Verordnung in der bisherigen Fassung verabschiedet, käme das, glaubt auch Ecovin, „einer Stilllegung“ vieler Weinberge gleich.