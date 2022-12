Wegen Messerattacken in Winnenden und Schorndorf: Psychisch Kranker verurteilt

Das Urteil über den psychisch Kranken, der zwei andere Männer mit Messern bedroht hat (wir berichteten), ist gefallen: Das Stuttgarter Landgericht hat den 43-Jährigen unter Führungsaufsicht gestellt und die Zwangseinweisung in die Psychiatrie auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Wegen Schuldunfähigkeit erfolgte Freispruch von allen Taten.

Die Führungsaufsicht über den gelernten Elektroniker, der zwischen Juli 2021 und Januar dieses Jahres im ZfP Winnenden, in einer Schorndorfer Obdachlosenunterkunft und auf der Erlacher Höhe andere Menschen beleidigt, geschlagen, mit einem Tuch gewürgt und auch mit dem Messer bedroht hat, übernimmt ein hauptamtlicher Bewährungshelfer. Zum Zeitpunkt seines Prozesses war der Kranke nicht zum ersten Mal schon viele Monate freiwillig im ZfP und reiste eigenständig zum Landgericht an.

„Wir können nicht darüber hinweg sehen, dass ihm sämtliche behandelnde Ärzte und eine Sozialarbeiterin aus Winnenden ein gutes Zeugnis ausgestellt haben,“ erklärte der Vorsitzende Richter Ulrich Tormählen bei der Urteilsbegründung, warum die achte Strafkammer dem Strafantrag von Staatsanwalt Dr. Schulz auf sofortige Zwangseinweisung für sieben bis acht Jahre nicht folgte. Eine Führungsaufsicht, so der Vorsitzende Richter weiter, könne die Gefährlichkeit des Verurteilten in den Griff bekommen.

Bewährungsauflagen verhängte die Kammer engmaschig: weitere Behandlung in der sozialpsychiatrischen Institutsambulanz des ZfP Winnenden, verlässliche Einnahme von Medikamenten, regelmäßige Drogentests und Entbindung der Winnender Ärzte von der Schweigepflicht.

Die Taten verortete das Gericht in Akutzustände des Winnenders, der neben einer drogeninduzierten Psychose auch an einer schizoaffektiven Störung leidet, wie der Gerichtsmediziner Olaf von Maltzahn in seinem Gutachten ausführte. Die von ihm „nicht auszuschließende Schuldunfähigkeit“ bejahte das Gericht am Ende vollständig, weil die Krankheit in Schüben verlaufe und der Kranke zur Tatzeit nicht nur seine Medikamente vernachlässigt, sondern auch noch Amphetamin konsumiert habe.

Ernsthaft verletzt wurde keines der von dem 43-Jährigen attackierten Opfer. Ein Krankenpfleger, den er im Juli 2021 im ZfP von hinten mit einem Tuch würgte, konnte ihn abwehren. Sich im November als Polizist auszugeben, von einem Passanten den Ausweis zu fordern und diesen auch noch ins Gesicht zu spucken, war nach Einschätzung des Gerichts ebenfalls in einen der aggressiven Krankheitsschübe einzuordnen, in denen der 43-Jährige nach der Schilderung von mehreren Zeugen „nicht von dieser Welt“ war.

Warum er das Verbot der Stadt Schorndorf ignorierte, Stichwaffen mit sich zu führen, konnte der Winnender selbst nur damit erklären, dass er Messer für den alltäglichen Gebrauch benötige. Ein solches einem Mitarbeiter des Schorndorfer Mediamarktes auf Halshöhe entgegenzustrecken, vor einem Mitbewohner in der Schorndorfer Obdachlosenunterkunft mit einem Messer herumzufuchteln und dann auch noch mit dem Fahrrad mit einem Messer in der Hand am Schorndorfer Stadthallensee herumzufahren, hätte der Kranke mit den richtigen Medikamenten im Körper und ohne Drogen nicht gemacht, befand das Gericht.

Seit der letzten Tat war nichts mehr passiert, weil der Kranke mittlerweile richtig behandelt wird. Die Sache mit der Führungsaufsicht, erklärte ihm Richter Tormählen, funktioniere aber nur unter Einhaltung der Bewährungsauflagen. Jeder Verstoß gegen die Aufsicht könne zu einem Widerruf der Bewährung führen. Einen sieben- bis achtjährigen Aufenthalt in der Psychiatrie für Straftäter in Weissenau bei Ravensburg gelte es zu vermeiden.