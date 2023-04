Weichenstörung zwischen Bad Cannstatt und Hauptbahnhof: S-Bahnen aus dem Takt

Verspätungen und Teilausfälle im S-Bahnverkehr in Stuttgart sowie im Rems-Murr-Kreis: Eine Weichenstörung in Bad Cannstatt bringt am Montagnachmittag (03.04.) die S-Bahnen aus dem Takt.

Alle S-Bahnlinien sind betroffen

Betroffen sind lauf einer Mitteilung alle S-Bahnlinien. Die Weichenstörung liegt demnach zwischen dem Stuttgart Hauptbahnhof und dem Bahnhof Bad Cannstatt.

In der Folge komme es zu einem Rückstau zwischen S-Vaihingen und Hauptbahnhof in beiden Richtungen sowie zu Verspätungen und zu möglichen Teilausfällen auf allen S-Bahnlinien, schreibt der Verkehrsverbund Stuttgart (VVS).