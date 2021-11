Weihnachtsmarkt-Feeling für zuhause

Die Absage von Weihnachtsmärkten aufgrund der Corona-Pandemie trifft die Budenbesitzer und ihre Lieferanten hart - auch im Rems-Murr-Kreis. Der Zeitungsverlag Waiblingen hat vor diesem Hintergrund ein kleines Paket geschnürt - aus der Not geboren, aber sehr schmackhaft: Zwei Glühweine (weiß und rot) des Weinguts Wilhelm Kern aus Kernen plus zwei Dosen mit der Weihnachtsmarkt-Currywurst in der leckeren Sauce der Metzgerei Kübler aus Waiblingen.

Im ZVW-Online-Shop kann dieses Paket bestellt und die beiden Lieferanten auf die Art unterstützt werden. Wer nur die Currywurst möchte, die eigens für den inzwischen geschlossenen „Wintertraum“ in Stuttgart hergestellt wurde, kann auch davon ein Viererpaket bestellen.