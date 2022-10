Weihnachtsmarkt Waiblingen, Schorndorf, Winnenden: Nur noch lokale Produkte?

Kein Champagner, kein Popcorn, keine Grillhähnchen mehr: Die Stadtverwaltung Straßburg macht den Budenbetreibern ihres „Christkindelsmärik“ von 25. November bis 31. Dezember konkrete Vorgaben, welche Speisen und Artikel nur noch verkauft werden dürfen. Der Pflicht-Trend: vor allem regionale und nur noch weihnachtsspezifische Produkte. Also zum Beispiel Schaumwein "Crémant d'Alsace" anstatt Champagner aus der Champagne. Was halten die Organisatoren der Weihnachtsmärkte in Waiblingen, Schorndorf und Winnenden davon?

Schorndorf: Ein Produktmix aus der Region und aus aller Welt

„Das Thema lokale Produkte spielt keine übergeordnete Rolle auf unserem Weihnachtsmarkt“, sagt Lars Scheel, Leiter des Eigenbetriebs Tourismus und Citymanagement der Stadt Schorndorf. Es gebe die „sehr beliebte Thüringer Bratwurst aus unserer Partnerstadt Kahla“ genauso wie ihr Gegenstück der Schorndorfer Metzger sowie die Imkereiprodukte und Kerzen aus dem Schwäbischen Wald.

„Einen Vorstoß wie aus Straßburg können und wollen wir uns nicht leisten“, sagt Scheel. „Ein solches Vorgehen beziehungsweise Konzept mag möglicherweise für Straßburg Sinn ergeben, das können wir aber nicht beurteilen.“ Es gebe in Schorndorf keine Überlegungen, auswärtige Produkte zu identifizieren und durch ausschließlich lokale Produkte zu ersetzen. Man wähle die Standanbieter natürlich entsprechend ihrer Eignung, Qualität und mit Blick auf einen ansprechenden Angebotsmix aus, so Scheel.

Der Schorndorfer Weihnachtsmarkt, der in diesem Jahr für den Zeitraum 26. November bis 21. Dezember geplant ist, lief lange Jahre unter dem Begriff Weihnachtswelt, wobei sich der Zusatz „-welt“ auch auf die angebotenen Produkte aus aller Welt bezogen habe. Einen Teil dieser Idee trage der Markt über die langjährigen Beschicker noch heute in sich, wenn auch nicht mehr so deutlich wie in der Vergangenheit, erläutert Scheel.

Der Schorndorfer Weihnachtsmarkt werde dieses Jahr aus rund 30 Ständen bestehen. „Kunsthandwerk und Bewirtungsstände halten sich dabei in etwa die Waage. Im Vergleich zu den Vorjahren haben wir definitiv etwas Schwund, altersbedingt, personalbedingt, pandemiebedingt, die Gründe sind vielseitig. Trotzdem haben wir einen tollen Mix aus überwiegend langjährigen Beschickern, teilweise aus unseren Partnerstädten, teilweise aus der Region oder aus Schorndorf selbst“, sagt Scheel.

Zudem gibt es einen Weihnachtsmarkt der Schorndorfer Vereine, Schulen, Kitas und gemeinnützigen Organisationen. Dieser öffnet am Sonntag, 27. November, um 11 Uhr am Unteren Marktplatz und geht bis 18 Uhr.

Waiblingen: Produkte müssen „ins Konzept passen“

Die Standbetreiber auf dem Waiblinger Weihnachtsmarkt kommen voraussichtlich auch dieses Jahr aus Waiblingen und der Region Stuttgart, sagt Dr. Marc Funk, Geschäftsführer Wirtschaft Tourismus Marketing Waiblingen GmbH (WTM). Die WTM befinde sich aktuell noch in Gesprächen mit diversen Marktbeschickern wegen der Platzvergabe. Abschließend könne die Anzahl der Stände noch nicht benannt werden.

Die WTM beabsichtige, den Weihnachtsmarkt in der bis 2019 gewohnten Form durchzuführen. Dies bedeute: Weihnachtsmarkthütten mit Schwerpunkt Gastronomie auf dem Marktplatz, Weihnachtsmarktbühne und Kunsthandwerkermarkt ‘Art verwandt’ im Schlosskeller. Beginn: 25. November, Ende: 21. Dezember.

„Zum Teil sind es ortsansässige Unternehmen und Vereine, die Stände betreiben. Andererseits sind es Unternehmen aus der Region.“ Es werde auf Qualität, ein ausgewogenes Sortiment und möglichst wenig Dopplungen geachtet. „Bei der ‘Art verwandt’ handelt es sich um Kunsthandwerker aus der Region, die hochwertige Waren verkaufen. Auch hier wird darauf geachtet, dass das Angebot ausgewogen ist. Bei der ‘Art verwandt’ gibt es nach der Halbzeit auch einen Ausstellerwechsel“, sagt Funk.

Es gebe Auflagen zur Gestaltung der Stände, Auflagen hinsichtlich der Nutzung von Mehrweggeschirr. Was die Produktauswahl angeht, gebe es keine vertraglichen Auflagen. „Stände, deren Sortiment nicht ins Konzept passt, werden nicht zugelassen“, sagt Funk, der sich zu den Vorgängen in Straßburg nicht äußern möchte, da ihm die Hintergründe nicht bekannt seien und der Markt aufgrund seiner Größe, seiner Konzeption und seines Besucheraufkommens nicht mit Waiblingen zu vergleichen ist.

Den Anteil lokaler Produkte auf dem Waiblinger Weihnachtsmarkt könne er nicht beziffern, „da wir keine Vorgaben zum Bezug der Rohwaren (Essen und Getränke) machen. Was ich sagen kann, ist, dass die Gastronomen ihre Waren überwiegend lokal beziehen und der Glühwein zum Großteil, wenn nicht sogar vollständig, aus lokalen Weinen hergestellt wird. Wo die Kunsthandwerker ihre Rohmaterialien und Handelsware beziehen, entzieht sich unserer Kenntnis“, sagt Funk.

Grundsätzlich wolle er aber betonen: „Wir vergleichen uns nicht mit klassischen Weihnachtsmärkten und schon gar nicht mit den großen Märkten in Esslingen, Ludwigsburg, Stuttgart und Straßburg. Wir haben weder den Platz für viele Stände und man muss auch realistisch sein, dass unser Marktgebiet viel zu klein ist und der Markt für große professionelle Händler nicht interessant genug ist. Daher werden bei uns auch keine Christbaumkugeln, Pyramiden oder Weihnachtsdeko-Artikel aus Fernost verkauft. Unser Konzept ist lokale und regionale Verwurzelung“, so Funk.

Daher gebe es auch eine Vereinshütte, in der jeden Tag ein anderer Verein präsent sei, und ein Bühnenprogramm, das zum Großteil von Waiblinger Vereinen und Institutionen gemacht wird. „Auch die 45 Mitwirkenden der ‘Art verwandt’ kommen aus der Region. Wir fahren mit unserem Dreiklang aus Bühnen- und Begleitprogramm, Essen und Trinken auf dem Marktplatz und ‘Art verwandt’ im Schlosskeller sehr gut und setzen nicht auf eine Ansammlung von Hütten mit Produkten aus aller Herren Länder.“

Winnenden: Wochenend-Weihnachtsmarkt setzt aufs Lokale

Ein Vergleich mit Straßburg kann man noch weniger in Winnenden anstellen. „Noch nicht einmal mit Backnang, Waiblingen oder Schorndorf. Das wollen wir auch gar nicht“, sagt Timm Hettich, hauptamtlicher Geschäftsführer des Vereins „Attraktives Winnenden“. Zum Straßburger Christkindlesmarkt kommen durchschnittlich zwei Millionen Besucher aus aller Welt, zum Winnender Weihnachtsmarkt vielleicht 10- bis 15.000 Besucher aus einem Zehn- bis 15-Kilometer-Umkreis. „Und die allermeisten aus Winnenden und dem Umland.“

Der Winnender Weihnachtsmarkt sei klein und kurz. „Er dauert nur drei Tage. Dieses Jahr von Freitag, 25. November, bis Sonntag, 27. November.“ So hätten überregional agierende Marktbeschicker gar kein Interesse an einer Teilnahme. „80 Prozent sind Stände für Speisen und Getränke. Es werden wohl rund 40 Stände werden. Fast alle Anbieter kommen aus Winnenden und Umgebung, Wengerter und Gastronomen. Aber auch Vereine, Organisationen, Paulinenpflege, Schulen, Kitas, die in der Vergangenheit Punsch, Waffeln, Gebäck oder auch mal Winnender Mops-Taschen oder Mops-Tassen angeboten haben.“

Grundsätzlich gebe es für den Winnender Weihnachtsmarkt keine Einschränkungen bezüglich regionaler oder überregionaler Produkt-Herkunft. „Aber der Produktmix sollte schon weihnachtlich sein“, sagt Hettich.