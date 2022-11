"WeinAdvent" im Rems-Murr-Kreis: Events der Weingüter in der Vorweihnachtszeit

Beim sogenannten „WeinAdvent“ wollen Weingüter und Vinotheken aus dem Remstal für vorweihnachtliche Stimmung sorgen. Vom 26. November bis 24. Dezember sind Events und Aktionen rund um den Wein geplant. Das Teilte der Verein Remstal-Tourismus am Freitag (18.11.) mit. Was ist geboten?

Programm beim WeinAdvent

Auf dem Programm stehen unter anderem ein Adventsmarkt mit Glühwein und Weihnachtsbaumverkauf, eine winterliche Wanderung durch die Weinberge und gemütliches Beisammensein mit einem Glas Wein oder Glühwein am Feuer. Außerdem haben viele der „Genusshandwerker“ im Advent spezielle Probiertage oder verlängerte Öffnungszeiten. So können Kunden unter Anleitung den passenden Tropfen für das weihnachtliche Festmahl oder als Geschenk für Freunde und Geschäftspartner finden. Oftmals werden neben den regionalen Weinen auch feine Destillate, gutseigener Glühwein und weitere Leckereien angeboten. Zudem soll es Aktionen wie zum Beispiel Rabatte oder einen kostenlosen Lieferservice geben.

Remstal-Gutschein zu gewinnen

Wer mindestens drei verschiedene teilnehmende Weinerzeuger oder -händler während des „WeinAdvents“ besucht und sich einen Stempel geben lässt, hat die Chance, einen Remstal-Gutschein zu gewinnen.

Alle Events und Aktionen zum „WeinAdvent 2022“ sowie die Stempelkarte mit näheren Infos zum Gewinnspiel gibt es unter www.remstal.de/weinadvent. Die Stempelkarte liegt in den Rathäusern und Tourist-Infos im Remstal, bei den teilnehmenden Weingütern sowie natürlich in der Geschäftsstelle des Remstal Tourismus am Endersbacher Bahnhof aus.