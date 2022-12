Weinstädter Cannabis-Automaten-Razzia: Hat Schorndorfer CBD-Verkäufer nun Angst?

Die Beschlagnahmung des CBD-Cannabis-Automaten an einer Tankstelle in Endersbach Anfang Dezember lässt Verwunderung zurück. Johannes Arbinger, Inhaber des Nutzhanf-Ladens „Lebensglück“ in Schorndorf, hielte die Razzia für übertrieben, wenn die THC-Obergrenze von 0,2 Prozent je Verkaufseinheit eingehalten worden sein sollte. Er begründet, warum er die Rechtssprechung des BGH, die zur Razzia führte, für realitätsfern hält. Und erläutert, wie er gleichwohl sein Warensortiment angepasst hat. Befürchtet Arbinger dennoch einen Polizei-Zugriff auf seinen Laden wie gegen die Automaten-Betreiber?

Warum die BGH-Rechtsprechung realitätsfern sein könnte

Um legale Nutzhanfblüten mit maximal 0,2 Prozent THC illegal aufzubereiten, damit sie für berauschende Zwecke missbraucht werden könnten, was der Bundesgerichtshof (BGH) befürchtet, „dafür wäre der finanzielle Aufwand viel zu groß“, sagt Arbinger. „Man bräuchte 100 Gramm Blüten, um daraus fünf Gramm THC zu destillieren.“ Der Preis für ein Gramm solcher eher CBD-haltigen Cannabisblüten beträgt handelsüblich zwischen 10 eher 15, und 20 Euro. Man müsste also mindestens 1000 Euro ausgeben, „und dann noch 2500 Euro für eine Destillierungsanlage, um nur fünf Gramm THC zu generieren“.

Zum Vergleich: Auf dem illegalen Schwarzmarkt ist ein Gramm „Gras“ mit 20- oder 30-prozentigem THC-Gehalt schon für circa 15 Euro zu haben.

BGH: „Missbrauch von CBD-Blüten zu Rauschzwecken ist möglich“

In einem seiner Folgeurteile zum Thema Cannabisblüten vom 23.06.2022 führte der BGH aus, dass die Annahme einer Gesundheitsgefährdung durch die Möglichkeit des Missbrauchs von CBD-Blüten zu Rauschzwecken sich nicht lediglich auf „rein hypothetische Erwägungen“ stütze. Vielmehr seien Aufbereitungsarten von CBD-Blüten, die eine Anreicherung des THC-Gehalts bewirken und daher bei einem Konsum einen Cannabisrausch erzeugen können, allgemein bekannt und einfach umzusetzen, sagte Erster Staatsanwalt Aniello Ambrosio dieser Zeitung im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen die Automatenbetreiber von Endersbach.

Die Polizei hatte in einer großangelegten Aktion am 6. Dezember nicht nur in Endersbach deren CBD-Cannabis-Automaten samt Inhalt konfisziert, sondern auch in Neckarsulm, Ludwigsburg und Stuttgart. Und auch Geschäfts- und Wohnräume, die mit den beiden Automaten-Betreibern in Zusammenhang stehen, in Ludwigsburg, Weinstadt-Endersbach, Neckarsulm, Stuttgart-Giebel, Großbottwar und Weinsberg durchsucht. Bei den 34- und 39-jährigen Automaten-Betreibern handelt es sich um „deutsche Staatsangehörige aus dem Raum Heilbronn“, „nicht einschlägig vorbestraft“, wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart dieser Zeitung mitteilte.

Will der Staat den CBD-Markt bereinigen, um es der Pharmalobby recht zu machen?

Ohne Genaueres über die Automatenbetreiber zu wissen, mutmaßt Johannes Arbinger: „Es sieht gerade fast so aus, als würde der Staat den CBD-Markt bereinigen wollen, um Platz für Pharmakonzerne zu machen. Solche Lobbyinteressen gibt es auf jeden Fall.“ Mittelständler hätten einen immer schwierigeren Stand, Fuß zu fassen. Davon zeuge auch die Insolvenzanmeldung des CBD-Shops „Beflora“ in Winnenden, am Torturm, noch bevor der Laden überhaupt aufgemacht hatte. „Dessen Geschäftskonzept war womöglich aber auch nicht tragfähig.“

Arbingers „Lebensglück“-Laden für CBD- und Nutzhanfprodukte in Schorndorf scheint der noch oder der vorerst einzige im Rems-Murr-Kreis zu sein. Automatenbetreiber wollte und wolle er nie werden.

Fürchtet der Schorndorfer CBD-Laden-Inhaber einen Zugriff der Polizei?

„Nein, bei uns ist alles legal und zertifiziert. So ein Zugriff wäre natürlich nicht schön, das wünscht man niemandem, aber sie würden bei uns nichts Illegales finden. Drogen zu Rauschzwecken, die verkaufen wir in unserem Lebensglück-Laden nicht“, sagt Arbinger. Er konzentriere sich auf CBD-Produkte, die das EU-Parlament im Dezember 2020 von der Roten Liste genommen hat. Damit wurden Hanfprodukte legalisiert und entkriminalisiert, auch Produkte, die maximal 0,2 Prozent THC enthalten.

Und: „Wir haben auch auf die Entscheidungen des BGH vom 24. März 2021 und vom 12. Oktober 2022 reagiert, verkaufen nur noch CBD-Blüten, die praktisch null Prozent THC enthalten.“

Laut Angaben auf der Internetseite des Lebensglück-Ladens (Stand: 27.12.2022) werden überdies auch nur noch „Aromablüten“ bis zu einer Maximalmenge von 20 Gramm pro Person und Woche verkauft. „Wir haben aber eh vor allem CBD-Öle und CBD-Kosmetik- und Pflegeprodukte im Sortiment“, so Arbinger.

„Die THC-Legalisierung kommt auch unter dieser Ampelregierung nicht“

Die Diskussion um die Legalisierung von THC, des berauschenden Bestandteils von Cannabis, verfolge er nur am Rande. „Wir waren nie auf den Verkauf von Produkten, die zu Rauschzwecken dienen, aus. Wir haben nur ganz wenige Headshop-Utensilien, wollen auch kein Coffee-Shop sein und würden auch im Falle einer THC-Legalisierung maximal vielleicht zwei Sorten Gras ins Sortiment aufnehmen. Wir bleiben bei der Konzentration auf CBD für Gesundheit und Pflege“, sagt Arbinger.

Er kommuniziere regelmäßig mit einem Vertreter des Nutzhanfverbandes, der in Anhörungen in Berlin mit drinsitze. „Der sagt eindeutig, THC-Cannabis wird auch in dieser Legislaturperiode nicht legalisiert. Die Ampelregierung hat das nur auf die Agenda genommen, weil es vor der Wahl so versprochen wurde und im Koalitionsvertrag steht.“ Tatsächlich würde ein Cannabis-Legalisierungsgesetz nie und nimmer durch den Bundesrat gehen, sagt Arbinger. „Da werden Landesregierungen mit CDU-Beteiligung ihr Veto einlegen.“