Weinstädter vor Gericht: Versuchter Totschlag nach Streit unter Fußballfans?

Ein Streit unter Fußballfans ist völlig eskaliert. Das Landgericht Stuttgart hat nun zu klären, ob ein versuchter Totschlag vorliegt. Fakt ist, einem 17-Jährigen ist am Endersbacher Bahnhof eine Metallfeile in die Brust gestoßen worden. Angeklagt ist ein 22-Jähriger. Das Landgericht hat nun mit der Beweisaufnahme begonnen.

Zunächst sagten Zeugen aus, die zum Lager des VfB-Fanclubs „Schwabensturm“ gehören. Stein des Anstoßes soll vor der Verletzung des betreffenden jungen Mannes mit der Metallfeile gewesen sein, dass der Angeklagte im Verdacht stand, VfB-Sticker mit Stickern von den Stuttgarter Kickers überklebt zu haben.

Metallfeile in die Brust gestoßen?

Was ist vor dem 18. September 2020 passiert, als der damals noch 19-jährige Angeschuldigte einem damals 17-Jährigen eine Metallfeile in die Brust gestoßen haben soll? Darum drehte sich der zweite Verhandlungstag, an welchem sich Zeugen aus dem Lager der „Schwabenstürmer“ vor der Jugendstrafkammer unter Vorsitz von Richter Dr. Johannes Steinbach eher bedeckt hielten.

Das mutmaßliche Opfer, vor Gericht als Nebenkläger zugelassen, hat wegen Krankheit noch nicht ausgesagt. Ob der Stich mit einer Feile in den oberen Brustbereich Richtung Schulter des Opfers lebensgefährlich war, oder ob auch eine Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung in Betracht kommt, stellt sich erst nach dem Gutachten der Gerichtsmedizinerin Melanie Honer aus Tübingen heraus.

Feiern und trinken am Remssteg

Dass an jenem Freitag, 18. September, als der Polizeihubschrauber bereits über Endersbach kreiste, ein Anruf kam, alle sollen zum Bahnhof kommen, bestätigten mehrere Zeugen. Auch dass sie schon am Nachmittag am Remssteg gefeiert und getrunken hätten. „Treffen, feiern, so halt“, schilderte ein 20-jähriger VfB-Fan das Vorhaben. Dieser junge Mann hatte seinerzeit den Angeklagten unter einem falschen Vornamen für alle hörbar mit eingeschaltetem Lautsprecher angerufen. Man habe sich mal wieder mit der Whatsapp-Gruppe zum Musikhören und Trinken am Remssteg verabredet gehabt und er habe vermutet, dass der Angeklagte derjenige sei, der überall in Weinstadt VfB-Symbole mit Stickern von den Stuttgarter Kickers überklebt hatte, schilderte der VfB-Fan die Vorgeschichte. Also hätte er dem jetzt Angeklagten gesagt, er solle damit aufhören. Dennoch kam es dann zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen am Endersbacher Bahnhof.

Häufige Antwort: "Weiß ich nicht mehr"

„Wer meine Jungs sind, möchte ich nicht sagen“, nahm der VfB-Fan seine Clique vor Gericht in Schutz. Zeugenaussagen von weiteren jungen Männern fielen ähnlich spärlich aus. Die Antwort, die am häufigsten auf Fragen der Kammer, der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung kam, lautete „weiß nicht“ oder „weiß ich nicht mehr“.

Der Angeschuldigte selbst hat bislang noch keine Angaben gemacht. Er möchte abwarten, was das mutmaßliche Opfer am Montag, 27. März, zur Sache sagt.

Offenbar ist es schon vor dem Vorfall am Endersbacher Bahnhof einmal zu einem Anruf von der Endersbacher Birkelspitze aus gekommen. Ebenfalls mit eingeschaltetem Lautsprecher und unter Nennung eines falschen Vornamens des 20-jährigen VfB-Fans.

Von einem Messer war die Rede

Davon, dass es Graffiti-Schmierereien über den Angeklagten gegeben habe, sei ihm nichts bekannt, sagte der Zeuge weiter. Offenbar hatte dieser im Vorfeld des Prozesses die Polizei angelogen. Von Polizeibeamten zum „Schwabensturm“ befragt, gab er an, kein Mitglied eines VfB-Fanclubs zu sein. Auch von dem Stich in die Brust des damals 17-Jährigen habe er nichts mitbekommen. Irgendwann hätte halt einmal ein Mädchen mitgeteilt, da habe einer „was reinbekommen“, und auf Nachfrage habe es geheißen „ein Messer“.