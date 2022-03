Das geänderte Infektionsschutzgesetz sieht eine bundesweite Aufhebung der allermeisten Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie vor. So entfällt an vielen Orten auch in Baden-Württemberg ab 3. April vielerorts die Maskenpflicht. Andernorts bleibt sie voraussichtlich erhalten. Ein Überblick darüber, wo die Maskenpflicht noch gelten wird und was Verantwortliche im Rems-Murr-Kreis von den weitreichenden Lockerungen halten.

Hier wird der Mund-Nasen-Schutz wohl weiter getragen