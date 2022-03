Am 8. März ist Weltfrauentag. Seit 1911 wird an diesem Tag weltweit auf Frauenrechte und die Gleichstellung der Geschlechter aufmerksam gemacht. Einerseits sollen die bisherigen Errungenschaften der Frauenrechtsbewegung gefeiert werden. Andererseits geht es darum, bestehende Diskriminierungen und Ungleichheiten in den Blick zu nehmen. In diesem Jahr lautet das Motto der Vereinten Nationen zum Internationalen Frauentag „Break the Bias“ („Stoppt die Voreingenommenheit“). Stereotype und