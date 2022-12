Wetter an Weihnachten im Rems-Murr-Kreis: Regen, Sturm und 13 Grad statt Schnee

Der Rems-Murr-Kreis hat ein kaltes und verschneites Wochenende hinter sich. Eine Schneedecke von rund fünf Zentimetern sorgte für weihnachtliche Stimmung, Glätte und Frost hingegen für viele Autounfälle. Damit ist zum Start in die Woche (19.12.) aber Schluss: es wird regnerisch, stürmisch und warm. Müssen wir also an Weihnachten mit viel Regen und starken Böen rechnen? Wir haben beim Deutschen Wetterdienst (DWD) nachgefragt.

Sturmböen, Regen und warme Temperaturen: Es wird ungemütlich im Rems-Murr-Kreis

Wie groß ist die Chance auf weiße Weihnachten im Rems-Murr-Kreis? "0 Prozent." Das ist die ernüchternde Antwort des Wetterexperten Kai-Uwe Nerding. "Wir können ausschließen, dass es weiße Weihnachten gibt." Grund dafür sei eine warme Strömung aus dem Südwesten des Landes, die milde Luft in den Rems-Murr-Kreis transportiert.

"Wir werden in den nächsten Tagen bereits Temperaturen von bis zu zehn Grad haben", erklärt Nerding. "Am Freitag steigen die Temperaturen dann auf bis zu 13 Grad. Dazu kommt ein starker Südwestwind auf." Der DWD-Experte rechnet mit Böen der Stärke 7, das seien "um die 70 Kilometer pro Stunde."

Doch nicht nur das: Über die Feiertage soll es im Rems-Murr-Kreis richtig nass werden. "Vom 23. bis 24. Dezember werden wir Niederschlagsmengen um die 20 bis 25 Liter pro Quadratmeter haben. Diese Menge liegt nur knapp unterhalb einer Regen-Warnschwelle", so der Wetterexperte. "Wir hatten schon über eine längere Zeit keinen anhaltenden Regen mehr. Das wird sich jetzt aber ändern, wir werden lange Regenphasen geben." Erst am 25. und 26. Dezember wird es langsam wieder trockener.

Schnee und weiße Weihnachten? In ganz Baden-Württemberg sieht es schlecht aus

Immerhin: Glatteis und frostige Nächte wird es über die Weihnachtsfeiertage im Rems-Murr-Kreis nicht geben. "Bei den Temperaturen wird es keine großen Abweichungen geben, daher ist nicht mit Glätte zu rechnen", so Kai-Uwe Nerding. "In den Nächten erreichen wir Tiefstwerte von acht bis neun Grad, in den Höhenlagen wird die Temperatur bei rund fünf Grad liegen."

Nicht nur im Rems-Murr-Kreis, auch in ganz Baden-Württemberg sieht es schlecht aus mit weiße Weihnachten. "Selbst auf den Höhen des Schwarzwaldes erwarten wir bereits heute rund sechs Grad", erklärt der DWD-Experte. "Bis in zwei Tagen kann der ganze Schnee weggetaut sein, da wir sogar auf dem Feldberg mit acht bis neun Grad rechnen." Es bestehe zwar die minimale Chance, dass die Skipisten-Betreiber die Hänge mit Schneekanonen eindecken können, Nerding sagt aber auch: "Weiße Weihnachten kriegt man vermutlich nur in den Alpen."