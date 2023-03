Wetter im Rems-Murr-Kreis: 20 Grad am Montag (13.03.) - kommt der Frühling?

Bis zu 20 Grad warm wird es am Montag (13.03.) im Rems-Murr-Kreis. Da kommen Frühlingsgefühle hoch. Bleibt das so oder müssen wir uns wieder auf kaltes, unangenehmes Wetter einstellen? Wann kommt endlich der langersehnte Frühling? Wir haben mit dem Deutschen Wetterdienst (DWD) gesprochen. Eine Prognose:

Zunächst kälter, dann wieder wärmer

„Generell sind im Moment im ganzen Land Sturmböen und Böen zu beobachten, die sich auch im Rems-Murr-Kreis ausbreiten," sagte ein Sprecher des DWD am Montag. So wird es heute zwar deutlich wärmer, dafür zieht aber am Nachmittag ein Schauer durch den Kreis. Sonne und Wolken wechseln sich ebenfalls ab.

Lässt das heutige Wetter einen Hauch von Frühling erahnen, wird es die nächsten Tage wieder deutlich kälter. Am Dienstag (14.03.) werden Temperaturen von bis zu 11 Grad erwartet, der Wind nimmt zudem deutlich zu und es treten stürmische Böen auf. „Kurze Gewitter könnten ebenfalls möglich sein," so der Sprecher.

Am Mittwoch (15.03.) fallen die Temperaturen noch weiter ab auf bis zu 7 Grad am Tag und bis zu 1 Grad in der Nacht. Laut DWD wird es auch an diesem Tag bewölkt sein, gefolgt von einzelnen Schauern.

Erst zum Wochenende hin wird es wieder wärmer und gemütlicher. Der Freitag (17.03.) bringt dem Rems-Murr-Kreis warme 19 Grad. Auch am Samstag (18.03.) sind bis zu 17 Grad drin.

Kommt jetzt der Frühling?

„Richtung nächste Woche Montag (20.03.) und Dienstag (21.03.) liegen die Temperaturen bei um die 15 Grad. Im Moment liegen wir somit noch unter der 20 Grad Marke,“ so der DWD-Sprecher. Es wird somit etwas wärmer im Rems-Murr-Kreis. Was bedeutet: Der Frühling ist (hoffentlich) nicht mehr all zu fern.