Wetter im Rems-Murr-Kreis: 20 Grad erwartet – ist der Winter jetzt vorbei?

Warm, kalt, Frost, Sturm, Gewitter, Sonne – das Wetter im Rems-Murr-Kreis macht momentan, was es will. Mal freut man sich über frühlingshafte Temperaturen, dann schlottert man wieder beim Eiskratzen. Für Freitag (17.03.) ist nun fast schon sommerliche Wärme angekündigt. Aber kann man der Handy-App trauen? Wir haben sicherheitshalber beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Stuttgart nachgefragt.

Sonniges Wochenende: So warm wird es im Rems-Murr-Kreis

"Allgemein haben wir jetzt erstmal zum Wochenende eine Wetter-Beruhigung", sagte Meteorologin Melanie Nowka am Donnerstag (16.03.). "Heute und auch in den nächsten Tagen ist es häufig sonnig" – wenn auch mit vielen Wolken dazwischen.

Am Freitag (17.03.) würden die Temperaturen auf bis zu 20 Grad klettern, sagt die Expertin. "Dann steigen auch die Nachttemperaturen Richtung sechs, sieben Grad". Eiskratzen wird dann wohl eher nicht mehr nötig sein. "Am Samstag (18.03.) haben wir dann Temperaturen um die 18, 19 Grad", so Nowka.

Sonntag und Montag: Regen und Gewitter möglich

In der Nacht zu Sonntag (19.03.) soll es dann im Rems-Murr-Kreis regnen. "Es kommen leichte Regenschauer, die dann auch am Sonntag anhalten", sagt die Meteorologin. "Dabei sind Gewitter nicht ganz ausgeschlossen, da würde ich mich aber jetzt noch nicht festlegen wollen."

Am Montag (20.03.) bleibt es nach jetzigem Kenntnisstand ebenfalls regnerisch. "Die Temperaturen bleiben aber im milden Bereich, so um die 14, 15 Grad – trotz geringer Sonneneinstrahlung als an den Tagen davor."

Wird es nochmal kalt? Expertin macht Hoffnung

Ist der Winter im Rems-Murr-Kreis also endgültig vorbei? Immerhin ist am Montag auch der offizielle Frühlingsanfang.

Die Expertin macht Hoffnung: "Mit Frost in den Nächten ist in der nächsten Woche erstmal nicht zu rechnen", sagt Melanie Nowka. "Aber was mehr als sieben Tage in die Zukunft geht, ist relativ ungewiss. Da kann es auch nochmal zum Kaltluft-Einbruch kommen."