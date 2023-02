Wetter im Rems-Murr-Kreis am Wochenende: Kommt der Schnee zurück?

In den letzten Tagen sind die Temperaturen auf bis zu 15 Grad gestiegen. Gefühlt schon im Frühling angekommen und die Winterjacken in den hintersten Ecken verstaut, melden diverse Wetterplattformen jetzt Schnee und eine Kaltfront, die einen Wetterwechsel einläuten soll. Müssen wir im Rems-Murr-Kreis unsere Winterjacken am kommenden Wochenende wieder herauskramen? Wir haben beim Deutschen Wetterdienst (DWD) nachgefragt.

Schneeschauer in einzelnen Gebieten zu erwarten

Ob es in der Nacht von Freitag (24.02.) auf Samstag (25.02.) schneit, sei von der Höhenstufe abhängig, so ein DWD-Experte auf Nachfrage. Die Schneefallgrenze könne gegen Ende der Nacht beziehungsweise am Samstagfrüh durchaus im Bereich zwischen 400 und 500 Metern liegen. Im Laufe des Samstags falle die Schneefallgrenze auf 300 Meter. Es seien örtliche Schauer zu erwarten. „Das heißt, alle Gebiete, die oberhalb von 300 Metern liegen, können mit Schneeschauern rechnen."

Auch in der Nacht zum Sonntag (26.02.) sowie tagsüber kann es in vereinzelten Bereichen Schneeschauer geben. Generell bleibe der Schnee aber nirgendwo liegen - zumindest keine relevante Menge. „Im Bergland ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag möglich, dass hier und da mal ein bisschen Schneematsch liegen bleibt und es dementsprechend dann auch etwas glatt wird, aber nicht nennenswert", so der Sprecher des DWD.

Rems-Murr-Kreis und Stuttgart: Temperaturen sinken auf minus 5 Grad

In Waiblingen soll es am Samstag sechs Grad geben. Die Nacht von Samstag auf Sonntag bringt laut DWD-Experte Tiefstwerte von minus fünf Grad. Am Sonntag erwartet der DWD tagsüber ein Grad und nachts minus fünf Grad. „In Stuttgart haben wir die gleichen Temperaturen", sagt der Experte.