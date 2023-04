Wetter im Rems-Murr-Kreis am Wochenende: Wann kommt der Frühling zurück?

Der April macht was er will: Nach einem relativ sonnigen Osterwochenende, war das Wetter im Rems-Murr-Kreis die letzten Tage ziemlich regnerisch und stürmisch. Um wettertaugliche Pläne für das Wochenende zu schmieden, haben wir beim Deutschen Wetterdienst (DWD) nachgefragt auf was wir uns einstellen dürfen und wann der Frühling endlich zurückkommt.

So wird das Wetter am Wochenende

Das Wetter im Rems-Murr-Kreis bleibt am Wochenende "eher regnerisch", so der DWD-Experte. Am Donnerstag (13.03.) ziehen weitere Schauer auf. Am Freitag (14.04.) soll es zwar etwas schöner werden, das wird aber nicht lange anhalten: Der Samstag (15.04.) ist bewölkt und die Sonne bleibt eher versteckt. Ab spätestens Nachmittags soll es verbreitet regnen. Der Regen begleitet uns auch noch am Sonntag (16.04.). Die Temperaturen im Rems-Murr-Kreis liegen von Freitag bis Sonntag bei 12 bis 14 Grad.

Wetteraussichten im Rems-Murr-Kreis: Ausblick auf nächste Woche

„Dann ist es aber erst einmal vorbei mit dem Regen", so der Wetterexperte. Mit Ausblick auf das Wetter für nächste Woche, sehe es relativ trocken aus. Ab Montag (16.04.) dürfen wir uns auf fünf bis sechs Sonnenstunden pro Tag freuen. „Mit 16 bis 17 Grad wird es auf jeden Fall wieder wärmer", so die Prognosen des DWD-Experten.