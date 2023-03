Wetter im Rems-Murr-Kreis: Wochenende wird kalt – und das ist erst der Anfang

Nach einer Woche mit viel Sonnenschein wird das Wetter am Wochenende im Rems-Murr-Kreis wieder deutlich ungemütlicher. „Und das ist nur der Anfang“, sagt Florian Engelmann, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Stuttgart am Donnerstag (23.03).

Wetter am Wochenende: Es kühlt deutlich ab in der Region Stuttgart

„Nachdem wir ja gestern nochmal nahe der 20-Grad-Marke lagen, und auch heute die Temperaturen 17 Grad erreichen, wird es schon ab morgen langsam zurückgehen“, so der Experte. Für Freitag (24.03.) rechnet der Meteorologe im Rems-Murr-Kreis und der Region Stuttgart mit etwa 15 Grad.

„Am Wochenende kommen wir dann nur noch knapp über 10 Grad, 12 Grad im Höchstwert“, sagt Engelmann. Das mache sich auch in den Nächten bemerkbar – es wird deutlich kühler werden. Für die Nacht zum Sonntag (26.03.) werden Temperaturen um die 5 Grad erwartet.

Nächste Woche: Frost, Schnee und Graupel möglich

„Das Wochenende ist nur der Vorgeschmack auf die anstehende Kaltluft, die uns am Wochenanfang erreichen wird“, sagt der Meteorologe. Bis dahin würden uns Wolken vor der Abkühlung schützen – doch spätestens in der Nacht zum Montag (27.03.) sei das vorbei.

„Die Niederschläge, die vor allem in der Nacht zum Montag unseren Bereich überqueren, können sogar vorübergehend bis in die mittleren, vielleicht sogar bis in die tiefen Lagen als Schnee fallen“, so Engelmann. Der Tag werde dann mit Schnee und Graupelschauern „alles andere als frühlingshaft“, mit Temperaturen von 5 bis 6 Grad sei es auch tagsüber „empfindlich kalt.“

Eis kratzen am Auto? Vermutlich – aber es gibt Hoffnung

Müssen Autobesitzer also morgens wieder Eis kratzen? „Mit dem ersten Frost rechnen wir in der Nacht auf Dienstag , da sinken die Temperaturen auf bis zu minus 2 Grad“, sagt der Meteorologe – macht aber gleichzeitig Hoffnung.

„Ende der Woche sieht es so aus, als ob es wieder besser wird“, so Florian Engelmann. Spätestens zum Ende der Woche sei mit einem deutlichen Temperaturanstieg zu rechnen. „Der Kälteeinbruch ist wirklich nur ein Intermezzo“, sagt der DWD-Experte. „Aber eines, dass nochmal sehr markant ausfällt."