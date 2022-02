Wetterdienst warnt vor schweren Sturmböen im Rems-Murr-Kreis (16.2.)

Zur Wochenmitte könnte es im Rems-Murr-Kreis und in Stuttgart ungemütlich werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor schweren Sturmböen der Stufe 2 von 4. Die Warnung gilt vorläufig von 14 Uhr am Mittwoch an (16.02.) bis Donnerstag um 15 Uhr. "Vereinzelt können zum Beispiel Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände", warnt der DWD.

Im weiteren Tagesverlauf soll es zudem bei starker Bewölkung regnen. Vereinzelt könnten in der Nacht Gewitter möglich sein.