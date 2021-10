Im Rems-Murr-Kreis sowie in Stuttgart werden am Donnerstag (21.10.) von 5 bis 18 Uhr schwere Sturmböen (Stufe 2 von 4) erwartet. Das teilte der Deutsche Wetterdienstes (DWD) am Mittwochvormittag (20.10.) mit.

Der DWD warnt: Vereinzelt können zum Beispiel Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände.