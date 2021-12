Wie arbeiten eigentlich Profi-Köchinnen und -Köche in Profi-Küchen, wieso sehen die gedeckten Tische in Restaurants wie Kunstwerke aus, und wie beeindruckt man sein Gegenüber mit perfekten Tischmanieren? Schülerinnen und Schüler können das und noch viel mehr rund um Berufe in der Gastronomie direkt vor Ort herausfinden: Eine Reihe von Restaurants und Hotels bieten „Berufsorientierung à la carte“. Lehrer/-innen können die Angebote unkompliziert für ihre Schüler/-innen buchen. Wie das