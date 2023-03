Wie das Schullandheim Mönchhof in Kaisersbach zur Waldakademie werden soll

Ein Baumkletterpfad gleich rechts an der Einfahrt gibt Hinweise auf neue mögliche Zielgruppen der Einrichtung. „Es gibt auch noch weiter oben einen Niedrigseil-Parcours. Beide eignen sich für Schulgruppen, aber auch für Teambildungsmaßnahmen“, sagt Mönchhof-Projektleiterin Sandra Weber. „Wir bleiben Schullandheim, aber erweitern das Angebot um waldpädagogische Inhalte, die auch nicht schulische Gruppen, also Erwachsene und Tagesgäste ansprechen sollen.“ Bei einem Rundgang erläutert sie das Konzept der neuen Waldakademie Mönchhof, die am Mittwoch (29.03) feierlich eröffnet worden ist.

Früher hieß der Mönchhof schlichtweg Schullandheim und war dem Landkreis in den 60er-Jahren von der Kreissparkasse geschenkt worden. Seither hatte sich wenig verändert und das Gelände und die Gebäude waren in die Jahre gekommen. Die Idee, daraus eine „Waldakademie Mönchhof“ zu machen, war bereits Ende 2020 im Verwaltungs-, Schul- und Kulturausschuss des Kreistages vorgestellt worden.

Erneut von der Kreissparkassen-Stiftung unterstützt, begann 2021 die bauliche Umsetzung. Sie wurde 2022 durch die Einrichtung eines Ankunftszentrums für Flüchtlinge auf dem Gelände unterbrochen, und dann wieder aufgenommen. Bei den Sanierungen und Neubauten galt es, den Denkmalschutz zu beachten. „Sowohl die Gebäude als auch ein großer Teil des Mobiliars mussten bleiben und dürfen nur renoviert werden“, sagt Sandra Weber.

Schreiner-Azubis engagieren sich bei Renovierungen

In einem renovierten Mehrbetten-Schlafsaal im Haus „Remstal“ wird deutlich, was dies bedeutet. Tische, Stühle, Betten, Schränke und Dachgebälk sind dieselben wie in den 1960ern, nur wurden sie erneuert. „In einem tollen Kooperationsprojekt haben das Auszubildende der Gewerblichen Schule in Waiblingen unter Anleitung des Kaisersbacher Schreinermeisters Werner Geist gemacht“, sagt Weber. Sie haben innerhalb einer Woche das Holz der Möbel und die rustikalen Dachbalken abgeschliffen und neu gestrichen und auch die Zimmertüren repariert. Weitere Übernachtungszimmer sollen jetzt schrittweise bis 2024 erneuert werden. „Wir hoffen hier natürlich weiter auf die Zusammenarbeit mit lokalen Handwerkern und Azubis.“

Insgesamt verfügt der Mönchhof über vier Übernachtungshäuser mit insgesamt 114 Betten. Die meisten in Mehrbettzimmern, aber es sind für Lehrkräfte zum Beispiel auch Einzelzimmer vorhanden. „Wenn mal zusätzlich Matratzen auf den Boden gelegt werden, können ausnahmsweise auch mal 120 bis 140 Personen in den Mehrbettzimmern übernachten.“

Früher vermietete der Mönchhof nur häuserweise (28 bis 30 Betten). „Mit dem neuen Waldakademie-Konzept können jetzt auch Gruppen bis 15 Personen zimmerweise buchen. Das böte sich also auch für Externe an, etwa Wandergruppen, Gäste vom Schwabenpark oder auch für Familienfreizeiten.“ Vereinsfreizeiten wie die traditionelle des Blasmusikvereins seien natürlich ebenso weiter willkommen.

Einmieten von Kräuter- oder Pilzsammlergruppen denkbar

Durchs Fenster zeigt Sandra Weber auf eine Baustelle etwas weiter den Wiesenhang hinunter. „Dort entsteht ein ganz neues Angebot. Eine Blockhütte mit Grill, Feuerstelle und Waldküche für das sinnliche Erleben der unmittelbaren Waldumgebung. Denkbar wären zum Beispiel, dass sich Kräuter- oder Pilzsammlergruppen für einen Nachmittag oder Abend einmieten, oder sogar mit Übernachtung, und in der Waldküche die gesammelten Kräuter und Pilze gleich zubereiten.“ Die Kaisersbacher Kräuterterrassen seien ja auch in der Nähe.

Modernisiert wurden zudem Versammlungsräume und dort unter anderem moderne Beamer- und Bildschirmtechnik installiert. „Der Mönchhof eignet sich jetzt auch hervorragend für Tagungen“, sagt Sandra Weber.

„Wir können uns auch vorstellen, als Teambildungsmaßnahmen Angebote außerhalb des Mönchhofs mitanzubieten, etwa Besichtigungen von Mühlen oder geführte Wanderungen.“ Kooperationen mit der Forstverwaltung und den Naturparkführern sind angedacht.

Mönchhof bleibt weiterhin im Kern ein Schullandheim

Noch naturnäher sei auch die zentrale Mönchhof-Kantinenküche geworden. „Seit März ist sie biozertifiziert und bietet frische, regionale und saisonale Küche in Bio-Qualität“, sagt Sandra Weber.

Im Kern bleibe der Mönchhof aber freilich weiterhin Schullandheim. So wurde nicht zuletzt in neue Spielplatzgeräte und die eingangs erwähnten Baumkletterparcours investiert. Fußballplatz, Basketballkörbe, Tischtennisplatten, Tischkicker sind weiter vorhanden. „Wir sind unter der Woche weiter vor allem Schullandheim und schon gut ausgebucht. Die Schülergruppen kommen zur Hälfte aus dem Rems-Murr-Kreis und zur anderen Hälfte vorwiegend aus Baden-Württemberg, viele auch aus den Nachbarkreisen.“

Das Schullandheim Mönchhof bekomme durch die Neuausrichtung hin zur Waldakademie einen neuen Stellenwert als natur- und waldpädagogische Freizeit- und Bildungsstätte, so Weber.

„Keine Gemeinde wäre besser geeignet als Kaisersbach“

Bei der feierlichen Eröffnung im Anschluss an den Rundgang vor einer ganzen Gästeschar sagte Landrat Dr. Richard Sigel: „Mit der Waldakademie Mönchhof haben wir nicht nur einen wichtigen Bildungsort geschaffen, sondern stellen auch Nachhaltigkeit, Natur und Kultur in den Mittelpunkt. Die Neuausrichtung ist auch für die Landkreisverwaltung ein weiterer Schritt zu mehr Nachhaltigkeit.“

Bürgermeister Michael Clauss freut sich: „Die Gemeinde Kaisersbach ist sehr dankbar für das vielfältige Engagement zur Weiterentwicklung des Schullandheims, damit sich auch in Zukunft Tausende Kinder und Erwachsene an ihren Freizeitaufenthalt in Kaisersbach gerne erinnern und Wissen über Wald und Heimat mit nach Hause nehmen.“

Es gebe keinen besseren Ort für eine Waldakademie als Kaiserbach. „Schließlich sind 50 Prozent unser Gemeindefläche Wald. Keine andere Kommune im Kreis hat so viel Wald wie wir.“