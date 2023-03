Wie der Rems-Murr-Kreis verhinderte, dass mehr Bus-Unternehmen pleitegehen

Erst Corona, dann der Dieselpreis-Schock. Die Verkehrsunternehmen hat’s in den vergangenen Jahren arg gebeutelt. Ihre Einnahmen sanken - aber die Kosten stiegen. Im Landratsamt Rems-Murr wuchsen die Sorgen, dass die Unternehmen überfordert sein könnten und ihre Busse in den Depots stehen lassen. Mit einem millionenschweren Hilfsprogramm hat der Rems-Murr-Kreis bisher verhindert, dass die Firmen die Lust am Geschäft verlieren.

Neuvergabe? Viel teurer als Unterstützung

Dass Pleiten im Busverkehr nicht bloß Drohgebärden sind, das hat 2020 der Fall Knauß in Schorndorf gezeigt. Er zeigte auch: Not- und Neuvergaben der Buslinien kommen den Landkreis sehr teuer zu stehen. Teurer als die Kostenanpassungen bei den alten Verträgen mit den Busunternehmen.

Rems-Murr-Kreis: Seit Beginn der Corona-Pandemie keine Marktaustritte

Im Umwelt- und Verkehrsausschuss des Kreistages hat Philipp Rauffmann, Leiter des Amtes für öffentlichen Personennahverkehr, nun Zwischenbilanz des Rettungsschirms gezogen, der über den Busunternehmen aufgespannt worden ist. Die Notverträge haben ihren Zweck bisher erfüllt: Im Rems-Murr-Kreis seien seit Beginn der Corona-Pandemie keine Marktaustritte zu verzeichnen. „Durch die frühzeitige, transparente und angemessene finanzielle Unterstützung der Busunternehmen im VVS sind die Kreistage der Verbundlandkreise ihrer Verantwortung für einen funktionierenden ÖPNV gerecht geworden“, heißt es in der Vorlage für die Kreisrätinnen und Kreisräte im Ausschuss.

Nur ein einziges Unternehmen im Landkreis will dennoch aus seinem Vertrag aussteigen. Das Landratsamt prüft derzeit, ob es dies darf. Sprich: ob die wirtschaftliche Lage wirklich bedrohlich ist. Wenn der Antrag begründet ist, dann bedeutet das, dass das Landratsamt einen Übergangsvertrag mit dem Verkehrsunternehmen abschließt, der bis Ende Februar 2025 läuft. Das würde den Kreis rund 550.000 Euro kosten. Im Anschluss könnte das Linienbündel neu vergeben werden.

Sollte das Landratsamt nach Überprüfung der Unterlagen jedoch keinen Unterstützungsbedarf erkennen, muss die Busfirma ihren Vertrag erfüllen. Ohne weitere Zuschüsse und bis zum Ende der Laufzeit.

2,9 Millionen Euro für Dieselkosten

Der Rettungsschirm in den Jahren 2021 und 2022 hat den Rems-Murr-Kreis bisher rund 650.000 Euro gekostet. Hinzu kommen im Jahr 2022 die Kosten für die gestiegenen Dieselkosten in Höhe von rund 2,9 Millionen Euro, die von Bund und Land nicht ausgeglichen wurden. Für den Rettungsschirm 2023/2024 bestehe „Grund zu vorsichtigem Optimismus“, so das Landratsamt. Die Mindereinnahmen durch das Deutschlandticket werden voraussichtlich nach dem bisherigen Rettungsschirm-Mechanismus ausgeglichen. Das bedeutet, dass der Kreishaushalt ab Einführung des Deutschlandtickets um monatlich rund 200.000 Euro entlastet werden könnte.