Wie die FDP Rems-Murr Fachkräftemangel beheben und die S-Bahn besser machen will

Mit viel Optimismus war die FDP Rems-Murr ins vergangene Jahr gestartet: Mit Prof. Dr. Stephan Seiter, Julia Goll und Jochen Haußmann hatte der Rems-Murr-Kreis als einziger Landkreis in Baden-Württemberg seit kurzem drei FDP-Abgeordnete, die Mitgliederzahlen waren gestiegen und die Corona-Pandemie schien ihren Griff zu lockern. „Mit der Invasion der Ukraine am 24. Februar hat sich das Setting verändert“, sagte Seiter beim traditionellen Neujahrsgespräch der FDP Rems-Murr. Das vergangene Jahr sei geprägt gewesen von multiplen Krisen und kurzfristigen Lösungen wie beispielsweise dem Energiepreisdeckel, um Privathaushalte und Unternehmen zu entlasten.

Bundestagsabgeordneter Seiter zieht positives FDP-Fazit

„Eine Krise weniger würde die Arbeit erleichtern“, sagte Seiter. Denn die langfristigen Herausforderungen wie der demografische Wandel, Mobilität und Digitalisierung würden nicht kleiner. Auch die Frage, wer die internationalen Partner Deutschlands sind, sei zentral, zeige der Krieg in der Ukraine doch, wie sehr man von Lieferketten abhängig sei.

Dennoch zieht Seiter, der seit September 2021 im Bundestag sitzt, nach gut einem Jahr ein positives Fazit, sowohl über die Zusammenarbeit mit Fraktionskollegen und Abgeordneten anderer Fraktionen als auch inhaltlich: Die FDP habe in der Koalition liberale Politik einbringen können, etwa den Anstoß zur aktienbasierten Rente gegeben und entscheidend daran mitgewirkt, dass das Entlastungspaket für die breite Mitte sei. Bei drei Koalitionspartnern könne man nicht zu 100 Prozent liberale Politik machen, drei Partner böten aber auch die Chance, Dinge aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten und einen Kompromiss zu erarbeiten. Die Note Zwei vergibt Seiter für die Arbeit auf Bundesebene.

Jochen Haußmann: Landesregierung ist "versetzungsgefährdet"

„Versetzungsgefährdet“, sagt hingegen der Landtagsabgeordnete Jochen Haußmann über die Arbeit der Landespolitik. Sozialminister Manfred Lucha müsse endlich „raus aus dem Bremserhäuschen“, um die enormen Schwierigkeiten bei ambulanter und stationärer Versorgung sowie in der Pflege zu lösen. „Es kann nicht sein, dass es zwei Jahre dauert, bis eine Fachkraft in Baden-Württemberg ist.“ Man brauche eine Entfesselung bei Bürokratieabbau. Auf Bundesebene setzt sich die FDP für eine gesteuerte Zuwanderung nach kanadischem Modell ein.

Ein Erfolg sei, Geflüchtete als Lokführer einzusetzen, sagte Haußmann. Dennoch gibt es bei der S-Bahn große Probleme zu lösen, nicht nur bei der Personalfrage. Da ist die Barrierefreiheit der Bahnhöfe im Kreis: Nachdem in Rommelshausen der erste Abschnitt der Arbeiten im Dezember pünktlich fertig wurde, stehe dort nun der zweite Bauabschnitt an, außerdem müssen die Bahnsteige in Weiler, Geradstetten, Plüderhausen und Beinstein barrierefrei werden.

Nicht zuletzt müsse die Qualität des S-Bahn-Verkehrs verbessert werden. Eine Mobilitätsgarantie von 5 bis 24 Uhr, wie sie Verkehrsminister Winfried Herrmann anstrebe, hält Haußmann für die falsche Strategie. „Wir müssen die Qualität vorhandener Strukturen stärken und dann mit individueller Mobilität verzahnen.“ Angesichts von Personalmangel sei es sinnvoller, dass einzelne Personen mit einem E-Auto abends von Backnang nach Großerlach gelangten, als einen Bus einzusetzen. Generell müsse bei der Mobilität nicht nur die E-Mobilität in den Fokus gerückt werden, sondern man müsse auch offen sein für andere Technologien und synthetische Kraftstoffe.

Auch die Landtagsabgeordnete Julia Goll ist unzufrieden mit der Arbeit der Landesregierung. „Ich frage mich, wofür es Anhörungen gibt, wenn dann nicht auf die eigenen Sachverständigen gehört wird.“ So sei etwa klar, dass der Landtag sich aufblähen könnte, werde das Wahlrecht nicht geändert. Dennoch hofften die anderen Parteien einfach darauf, dass das nicht passieren werde, während die FDP vorschlägt, das Landtagswahlrecht zu verändern: „Wir würden die 38 Bundestagswahlkreise übernehmen, damit die Soll-Größe von 120 Abgeordneten eingehalten werden kann.“

Julia Goll: Strobl ist "Belastung für die Polizei"

Goll hat 2022 der Untersuchungsausschuss zur Polizei-Affäre beschäftigt und wird das weiter tun: „Thomas Strobl ist eine Belastung für die Innenpolitik und vor allem für die Polizei.“ Das zeige sich aktuell darin, dass er Streit mit einem Vorsitzenden der Polizeigewerkschaft anfange, anstatt sich mit den Ausschreitungen gegen Beamte an Silvester zu befassen. „Kennzeichnungspflicht und Antidiskriminierungsgesetz sind falsche Signale.“

Inhaltliche Signale möchte die FDP auch auf dem Landesparteitag am 5. Januar setzen. Rund 400 Delegierte werden in der Schwabenlandhalle Fellbach erwartet. Mehr als 45 Anträge seien eingegangen, berichtet Haußmann. Der Leitantrag zur Energiepolitik: Die Versorgung soll gesichert werden, und das mit einer Laufzeitverlängerung für Kernkraftwerke.

Es gibt in diesem Jahr aber nicht nur schwere Themen, sondern auch Grund zum Feiern für die FDP: Die Landtagsfraktion feiert ihr 70-jähriges, der Kreisverband sein 50-jähriges Bestehen.