Wie durchseucht sind wir? Zahlen zu Corona-Infektionen im Rems-Murr-Kreis

Die Corona-Durchseuchung, und das ist positiv gemeint, weil die Immunkräfte ja dadurch tendenziell zugenommen haben, ist im Rems-Murr-Kreis womöglich am weitesten fortgeschritten in Alfdorf, Winterbach, Backnang, Kernen und Schorndorf. Am wenigsten durchseucht könnte Fellbach sein. Aufgrund von Schätzungen des Gesundheitsamtes und von Medizinern auch zu Dunkelziffern und Mehrfachinfizierten lässt sich auf Basis von Wahrscheinlichkeitsrechnungen eine Rangliste des Durchseuchungsgrades aller Kommunen in unserem Landkreis vornehmen.

Positiv zu bewerten ist in der jetzigen Pandemiephase der hohe Durchseuchungsgrad auch deshalb, weil parallel dazu die Impfquote hoch ist und Omikron und seine Untervarianten eher milde Krankheitsverläufe bei dem Gros der Infizierten auslösen. Dadurch bleibt die Zahl der Covid-Intensivpatienten gering. Knackpunkt könnte in diesem Coronawinter 2022/23 jedoch der dann möglicherweise hohe Krankenstand beim Personal sein, nicht nur in den Krankenhäusern (wir berichteten mehrfach).

„Die offizielle Impfquote liegt bei über 75% und in den potenziell gefährdeten älteren Bevölkerungsgruppen nochmals deutlich höher“, erläutert Prof. Dr. Jan Steffen Jürgensen, Vorstandsvorsitzender des Klinikums Stuttgart. „30 Millionen durchgemachte Infektionen wurden in Deutschland erfasst, die Dunkelziffer wird um den Faktor zwei bis drei höher eingeschätzt. In Summe ist das Immunitätsniveau also viel besser als in den Vorjahren.“

Aktuell sind laut Gesundheitsamt des Rems-Murr-Kreises rund sechs Prozent der gemeldeten Corona-Infizierten im Rems-Murr-Kreis (die sich in Corona-Quarantäne befinden) mehrfachinfiziert. „Leider ist die Dunkelziffer der Mehrfachinfizierten vermutlich sehr hoch“, sagt Rodja Firat von der Pressestelle der Kreis-Verwaltung.

„Das hat mehrere Gründe: Es wird nicht mehr so viel getestet, privat durchgeführte positive Antigen-Tests werden nicht mehr übermittelt und/oder viele Menschen infizieren sich erneut mit dem Virus, ohne es zu merken“, sagt Rodja Firat. Insgesamt, so schätze das Team des Gesundheitsamts, dass es sich bei circa zehn Prozent aller bisher im Rems-Murr-Kreis Infizierten um Mehrfachinfizierte handelt.

Auf diesen Schätzungen aufbauend lässt sich für den Rems-Murr-Kreis eine Rangliste der Kommunen mit den schätzungsweise meisten Infizierten seit Corona-Pandemiebeginn in Relation zu ihren Einwohnerzahlen aufstellen:

Alfdorf: rund 82 %.

Winterbach: rund 78 %

Backnang: rund 77 %.

Kernen: rund 76 %.

Schorndorf: rund 75 %.

Aspach: rund 74 %.

Kaisersbach: rund 74 %.

Waiblingen: rund 74 %.

Burgstetten: rund 73 %.

Urbach: rund 73 %.

Welzheim: rund 73 %.

Oppenweiler: rund 72 %.

Sulzbach an der Murr: rund 72 %.

Weissach im Tal: rund 72 %.

Allmersbach im Tal: rund 71 %.

Berglen: rund 71 %.

Leutenbach: rund 71 %.

Remshalden: rund 71 %.

Rudersberg: rund 71 %.

Weinstadt: rund 71 %.

Korb: rund 70 %.

Murrhardt: rund 70 %.

Plüderhausen: rund 70 %.

Schwaikheim: rund 69 %.

Spiegelberg: rund 68 %.

Althütte: rund 67 %.

Auenwald: rund 67 %.

Kirchberg an der Murr: rund 67 %.

Winnenden: rund 67 %.

Großerlach: rund 66 %.

Fellbach: rund 60 %.

Nur für Viel- und Genauleser: Die Detail-Rechenwege je Kommune

Von den offiziellen Infiziertenzahlen ziehen wir jeweils die Mehrfachinfizierten (10 %) ab und multiplizieren mit dem konservativen Dunkelziffer-Faktor zwei. Quelle für die offiziellen Infiziertenzahlen war das Kreis-Dashboard vom Sonntag (18.9.). Die sich daraus ergebenden Zahlen der schon einmal Infizierten bleiben freilich ganz grobe Schätzungen: