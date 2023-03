Wie ehrenamtliche Paten Familien im Rems-Murr-Kreis unterstützen sollen

Ein oder mehrere Kinder zu haben ist ein Geschenk. Doch im Alltag kann das manchmal trotzdem sehr stressig sein. Beispielsweise wenn die Kinder krank sind oder die Kinderbetreuung ausfällt. Aber auch der „ganz normale“ Alltag ist oft herausfordernd. Einkaufen, Arbeiten, zu allen Terminen aller Familienmitglieder pünktlich kommen und nebenher noch den trotzenden Zweieinhalbjährigen oder das zahnende Baby beruhigen.

Kostenfreies und niedrigschwelliges Unterstützungsangebot

Die Bewältigung des Familienalltags ist manchmal eine schwierige Aufgabe. Besonders Familien mit fehlenden oder nicht ausreichenden Ressourcen und sozialen Netzwerken erreichen hier schnell ihre Belastungsgrenzen und wünschen sich Unterstützung. Daher hat der Rems-Murr-Kreis das Projekt Familienpaten ins Leben gerufen. Hier sollen ehrenamtliche Familienpatinnen und Familienpaten die fehlende Unterstützung ausgleichen.

Das Projekt soll vor allem Familien und Alleinerziehenden mit Kindern von null bis drei Jahren in Überlastungssituationen unbürokratische, kostenfreie und niedrigschwellige Unterstützungsangebote zur Verfügung stellen. Die Unterstützung der Familienpaten setzt bei den Ressourcen der Familien an und soll wiederum das Selbsthilfepotenzial der Eltern stärken.

Ehrenamtliche in Kernen und Schorndorf gesucht

Für den Start der Familienpaten im Rems-Murr-Kreis suchen die Frühen Hilfen des Kreisjugendamts ehrenamtliche Personen aus Kernen und Schorndorf. Dabei sind die Aufgaben der Familienpaten vielfältig: Sie können bei der Alltagsbewältigung praktische Unterstützung bieten wie zum Beispiel durch kurzzeitige Betreuung der Kinder während Arztterminen oder Einkäufen. Sie können die Familien aber auch im Haushalt unterstützen oder zu Behördengängen begleiten.

Darüber hinaus fungieren die Familienpaten als Lotsen und begleiten die Familien dabei, weitere wichtige Unterstützungsangebote des Landkreises und des Wohnorts in Anspruch zu nehmen. So kann für die Familien ein Hilfs- und Unterstützungsnetzwerk für die Zeit nach der Familienpatenschaft aufgebaut werden.

Für wen eignet sich dieses Ehrenamt? Für alle, die gerne für andere Menschen da sind, Freude am Umgang mit Kindern haben und ihre Lebenserfahrung wertschätzend einbringen wollen.

Landkreis schult die Ehrenamtlichen

Das Landratsamt bietet allen ehrenamtlichen Personen vor Beginn einer Familienpatenschaft eine umfassende Schulung. Diese Schulung wird in Kooperation mit den teilnehmenden Kommunen kostenfrei durchgeführt.

Im Rahmen des Bundesprogramms „Aufholen nach Corona“ hat das Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend für 2021/2022 Mittel bereitgestellt, die für Modellprojekte abgerufen werden können.

Der Rems-Murr-Kreis hat sich an diesen Modellprojekten beteiligt und die Bundesmittel für den Aufbau eines Netzwerks von Familienpatinnen und Familienpaten im Rems-Murr-Kreis eingesetzt. Für das Projekt wurde im Kreisjugendamt im Fachbereich der Frühen Hilfen dabei eine Koordinierungsstelle für Familienpatenschaften geschaffen. Die Koordinierungsstelle ist für die Akquise und Ausbildung der Familienpatinnen und Familienpaten zuständig und entscheidet gemeinsam mit der Jugendhilfeplanung und den Kooperationspartnern über Projektstandorte.

Das Konzept sieht eine enge Vernetzung zwischen den einzelnen Projektstandorten und den Ehrenamtlichen im Rems-Murr-Kreis vor, die auch die individuellen Besonderheiten der jeweiligen regionalen Gegebenheiten berücksichtigt. Vorerst wird es das Angebot der Familienpatenschaften an den beiden Standorten Kernen im Remstal sowie Schorndorf geben und soll langfristig ausgeweitet werden.

Info

Wer Interesse hat, Familienpate im Rems-Murr-Kreis zu werden, kann sich für weitere Informationen an Heike Weigert wenden, per Mail an h.weigert@rems-murr-kreis.de oder telefonisch unter 07151 501-1592.