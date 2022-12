Wie ein Wurstweck eine Sau killen kann: Wildschwein-Such-Drohne im Einsatz

Mit einer Drohne suchen sie tote Wildschweine im Wald: Wozu? Sie wissen sehr genau, warum sie das tun, und der Drohnenpilot hofft, das tote Wildschwein möge noch nicht vollständig erkaltet sein. Sonst schlägt die Wärmebildkamera nicht an. Veterinäre und Landwirte hoffen ebenfalls: Möge beim Check der Wildschweinleiche bloß nicht genau das herauskommen, was sie befürchten und weshalb sie diesen ganzen Aufwand betreiben.

Es geht um die Afrikanische Schweinepest. Steckt sich nur eine einzige Sau mit der Seuche an, müssen alle anderen sterben. Denn der gesamte Bestand ist zu töten, sollte die anzeigepflichtige Viruserkrankung etwa in einem Schweinemastbetrieb auftreten. Der Grund: Würde sich die Krankheit ausbreiten, wären damit immens unangenehme Folgen verbunden. Es geht ums Geld: Wer kauft schon Schweinefleisch aus Gebieten, die von dieser Seuche betroffen sind. Und welcher Landwirt, welche Landwirtin würde sich nicht entsetzt die Haare raufen, müsste er oder sie den gesamten Schweinebestand keulen. Nichts weniger als die Existenz steht auf dem Spiel.

Afrikanische Schweinepest: Menschen können sich nicht infizieren

Um ihre eigene Gesundheit müssen sich Menschen unterdessen keine Sorgen machen: Die Afrikanische Schweinepest befällt ausschließlich Haus- und Wildschweine. Selbst ein Wurstbrötchen, dessen Belag von einem infizierten Schwein stammt, würde einem Menschen nicht schaden. Dasselbe Wurstbrötchen, achtlos weggeworfen im Wald, killt im schlimmsten Fall aber eine Wildsau. Im noch schlimmeren Fall steckt die Wildsau eine Reihe von Artgenossen an. Nicht ohne Grund sind Hausschweine, die in Auslauf- oder Freilandhaltung leben, ziemlich gut abgeschottet. Trotzdem. Das Virus könnte über diverse Wege in Ställe oder Gehege gelangen, übers Futter, über Einstreu, über Menschen, die nicht vorsichtig genug sind - oder über Wildschweine, wie Dr. Sonja Ruffer erklärt.

Die Tierseuchenreferentin des Veterinäramtes hat jetzt vor der Presse in einem Waldstück in Backnang erklärt, warum man neuerdings sogar mit einer Drohne nach toten Wildschweinen sucht: Man will beim Landkreis so gut wie möglich auf den Fall der Fälle vorbereitet sein und ganz schnell reagieren können, sollte tatsächlich ein erkranktes Wildschwein ins Visier geraten. In diesem Fall müssten alle Beteiligten blitzartig reagieren: die Seuche melden, Schweinehalter alarmieren, Kadaver finden und entfernen, Freilandhaltung verbieten, Gebiete definieren, in welchen strenge Regeln gelten - der ganze lange Rattenschwanz.

Ein Drohnenlandeplatz mitten auf einem Acker nahe Backnang

Michael Bucks Hände sind unterdessen schon ganz rot von der Kälte. Er hält das Steuergerät für die Drohne in Händen, und mit Handschuhen ließe sich die fliegende Kamera nicht so gut steuern. Mitten auf einem Acker nahe Backnang haben sie ihren Bildschirm aufgestellt und einen Drohnenlandeplatz eingerichtet. Tadellos funktioniert, was die Experten vom Amt für Vermessung und Flurneuordnung der versammelten Rems-Murr-Presseschar demonstrieren wollten: Mit Hilfe der Drohne kann man Lebewesen mitten im Wald finden. Ein roter Punkt auf dem Bildschirm zeigt an, hier befindet sich ein Etwas, das inmitten der Saukälte Wärme ausstrahlt. Das Etwas könnte ein erst kürzlich verendetes Wildschwein sein. Zuvor grenzt ein Team gezielt ein, wo eine Suche Sinn macht. Jäger könnten Hinweise geben. Finden sie eine tote Wildsau im Wald, ist vielleicht die zweite nicht weit.

Die Drohne allein reicht nicht, um einer potenziellen Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest so schnell wie möglich entgegenwirken zu können. Selbstverständlich versuchen alle Beteiligten über viele Wege, die Seuche vom Landkreis fernzuhalten. Die Jägerschaft beispielsweise ist angehalten, Wildschweine weiter "scharf" zu bejagen, so Julia Sträb von den Backnanger Jägern. Ferner sollen Jäger den "Aufbruch", wie es pietätvoll heißt, nicht im Wald liegen lassen: Innereien von Wildschweinen sind nun in gesonderten Tonnen zu entsorgen.

Das Virus überlebt außerordentlich lange

Selbst Greifvögel könnten, sollten sie ein Filetstück von einem infizierten Wildschwein oder dessen Leber zum Mittagessen genossen haben, die Seuche weitertragen. Die Vögel verschwinden mit Beuteresten im Schnabel, lassen woanders was fallen - und schon wär's passiert. Das Virus gilt als äußerst robust. Es überlebt einer Information des Landwirtschaftsministeriums zufolge mehr als 200 Tage in "mit Blut durchtränktem Erdboden", 190 Tage an Holz - und sechs Jahre oder länger in tiefgefrorenem Schweinefleisch. Deshalb gilt: auf keinen Fall Essensreste einfach in die Landschaft werfen. Nicht ohne Grund spricht man sogar von "Wurstbrotseuche".

In Baden-Württemberg ist die Afrikanische Schweinepest bisher ein einziges Mal aufgetreten. Betroffen war im Mai dieses Jahres ein Hausschweinebestand im Landkreis Emmendingen. In Deutschland hat man die Viruserkrankung erstmals im September 2020 registriert. Seinerzeit wurde in Brandenburg ein totes Wildschwein positiv getestet. Übrigens führt die Bezeichnung dieser Viruserkrankung in die Irre: Von Georgien, nicht von Afrika aus, breitet sich die Krankheit laut Ministerium mehr und mehr in Europa aus. Laut Friedrich-Löffler-Institut übertragen in den afrikanischen Ursprungsländern Lederzecken das Virus der ASP. Diese spielen in Mitteleuropa keine Rolle. Eine Impfung gibt es bisher nicht.

Diese Verhaltenstipps gibt das baden-württembergische Ministerium für Ernährung, ländlichen Raum und Verbraucherschutz der Bürgerschaft mit auf den Weg: