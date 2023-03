Wie Eltern trotz Schlafmangel und Alltagsstress ein Liebespaar bleiben

Eltern zu werden ist für die meisten Paare ein großes Glück, die Krönung ihrer Liebe. Allerdings verändert auch kaum ein anderes Ereignis die Paarbeziehung so nachhaltig. Aus zwei werden drei, in seltenen Fällen auch vier, aus Frauen Mütter und aus Männern Väter. Die Nächte werden, zumindest für einen von beiden Elternteilen, teilweise zu Tagen. Der Tagesablauf richtet sich zuvorderst nach den Bedürfnissen des Säuglings, vor allem für denjenigen Elternteil, der im Job Elternzeit nimmt. In aller Regel sind es nach wie vor die Mütter, die zumindest den größten Teil dieser Monate nehmen.

Neben all dem Glück, das frischgebackene Väter und Mütter empfinden, birgt diese neue Lebenssituation auch viel Raum für Konflikte. Es ist schwer, neben der neuen Rolle als Eltern auch ein Liebespaar zu bleiben, vor allem wenn Schlafentzug, Dreimonatskoliken oder die ersten Trotzanfälle eines Zweijährigen an den Nerven zehren. Was sind die größten Herausforderungen? Und was können Eltern tun, um sich gegenseitig nicht aus den Augen zu verlieren? Barbara Monauni ist Diplompädagogin und berät beim Kreisdiakonieverband Rems-Murr-Kreis Paare und Familien bei Konflikten und Krisen.

Die Geburt eines Kindes stellt das Leben auf den Kopf: Was bedeutet das für Paare?

Zunächst einmal, sagt Monauni, sei es ein Unterschied, ob ein Paar bei der Geburt schon lange oder erst kurz zusammen sei. „Wer schon viel Zeit zu zweit, für Hobbys und Freunde hatte, empfindet die Geburt meist als etwas sehr Schönes, das die Paarbeziehung erweitert und verstärkt.“ Wer sich kürzer kenne, vermisse die Zweisamkeit meist eher. Grundsätzlich ist die Geburt eines Kindes aber für alle frischgebackenen Mütter und Väter eine Riesenveränderung. „Der Tag verändert sich grundsätzlich, man kann nicht mehr selbst entscheiden, was man wann macht. Spontanes Ausgehen fällt weg, das Kind bestimmt den Takt“, nennt die Expertin einige Beispiele.

Hinzu komme: Für denjenigen, der zu Hause bleibe (in den meisten Fällen die Mütter), verändere sich das Leben radikal, für den anderen Elternteil gehe es relativ normal weiter. Teilweise sei das natürlich auch biologisch bedingt, wenn Frauen stillten, könne dies der Mann gar nicht übernehmen.

Häufig sind Eltern, vor allem beim ersten Kind, auch unsicher, fragen sich, ob sie alles richtig machen. „Jeder muss in dieser neuen Situation seinen Platz im Alltag erst wieder finden“, erklärt Monauni: „Es muss besprochen werden, wer wofür zuständig ist, was die ganze Familie zusammen macht, was jeder für sich macht, wer nach der Elternzeit in welchem Umfang seine Arbeitszeit reduziert.“ Obwohl gerade der ersten Zeit mit einem Baby ein Zauber und sehr viel Liebe innewohnen, darf man sich auch nicht verunsichern lassen, wenn nicht alles immer rund läuft: „Durch die erste Phase muss man einfach durch, und zwar miteinander.“

Aber auch, wenn Eltern bereits routinierter sind, womöglich das Kind oder sogar die Kinder schon in Kindergarten und Schule gehen: Häufig sind die Anforderungen zwischen Job und Kinderbetreuung so hoch, dass wenig Zeit für das Paar bleibt.

Was sind die häufigsten Probleme/Streitpunkte?

Auch wenn die erste Phase die ist, die das Leben am stärksten verändert: Natürlich ist es nicht geschafft, wenn das Kind mit einem oder zwei Jahren in eine Kindertageseinrichtung geht, sagt Monauni. Einer muss immer zu Hause sein, wenn die Betreuung endet oder das Kind krank ist, und vor allem kleine Kinder sind sehr oft krank.

„Hinzu kommt, dass die meisten jungen Eltern in einem Alter sind, in dem sie auch im Beruf gefordert sind, wollen sie weiterkommen. Das schafft zusätzlich Druck und Unzufriedenheit, und zwar auf beiden Seiten, sowohl bei demjenigen, der Vollzeit arbeitet, als auch bei dem Elternteil, der sich mehr ums Kind kümmert.“ Am wichtigsten sei, nun nicht aufzurechnen, wer mehr oder weniger leiste, sondern die Leistung des anderen anzuerkennen. Vor allen Dingen rät Monauni zu Gelassenheit: „Man muss nicht alles ideal machen. Es reicht auch, wenn man alles ganz ok hinbekommt.“ Ein Streit sei übrigens nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen. „Solange man streitet, ist man noch in Kontakt, kann noch gemeinsam nach Lösungen suchen.“

Manchmal kommt es gar nicht zum Streit, sondern zur Entfremdung: Wie geht man damit um?

Viel schwieriger ist die Situation, wenn sich die Partner bereits voneinander entfremdet haben. „Entfremdung ist ein Zeichen der Resignation, man verliert sich aus den Augen“, sagt die Pädagogin. Zu Entfremdung komme es meist erst nach mehreren Jahren, wenn beide Partner über einen längeren Zeitraum nur noch in ihrem Bereich „funktioniert“ hätten. Das könne beispielsweise sein, wenn beim zweiten Kind dieselben Probleme wie beim ersten Kind auftreten oder wenn die Bemühungen eines Partners, sich anzunähern, nicht fruchteten.

Welche Rolle spielt Sex?

Kurz vor und nach der Geburt ist Sex in der Regel kaum ein Thema, generell rückt körperliche Intimität in den Hintergrund, wenn Kinder da sind. Bei manchen Paaren komme die Lust wieder, bei anderen nicht, beobachtet Monauni. Hat ein Paar (fast) keinen Sex mehr, sei das oft ein Streitpunkt. Und wie bei fast allen Streitpunkten in einer Paarbeziehung ist der Leidensdruck in der Regel bei einem von beiden größer.

Was können Eltern tun, die merken, dass sie immer häufiger streiten oder sich voneinander entfremden?

„Man kann zunächst dem Partner vorschlagen, etwas als Paar zusammen zu unternehmen, um sich wieder anzunähern“, sagt Barbara Monauni. Auch Treffen mit gemeinsamen Freunden und ohne Kinder könnten der Paarbeziehung guttun. Das klappe aber nicht immer. Um herauszufinden, ob „nur“ die Paarbeziehung verrutscht ist oder sich noch andere Dinge verändert haben, könne eine Beratung sinnvoll sein, denn oft werde nicht darüber geredet, was jeden bedrücke. In der Beratung geht es darum, sich mit entscheidenden Fragen auseinanderzusetzen: Jeder müsse sich fragen, wie es ihm gehe, ob ihm etwas fehle, und beide müssen erkennen, ob sie noch ein Paar sind oder eher zu einem funktionierenden Team geworden sind.

Wann sollte man zur Beratung?

„Die meisten kommen kurz vor der Trennung“, sagt Monauni. Das ist eigentlich zu spät. „Viel besser wäre es, schon früher zu kommen und in einem moderierten Rahmen darüber zu sprechen, wie es beiden Partnern geht und was sie bewegt.“

Wie kann man Streit und Entfremdung vorbeugen und dafür sorgen, nicht nur Mutter und Vater zu sein, sondern ein Paar zu bleiben?

Das Wichtigste, sagt Barbara Monauni, ist es, miteinander in Kontakt zu bleiben und miteinander zu sprechen. Weil das im hektischen Familienalltag manchmal tatsächlich an der Zeit scheitere und abends, wenn die Kinder schlafen, alle zu müde sind, sollte man Hilfe annehmen und sich Unterstützung suchen: Paten, Freunde, Großeltern oder auch ein Babysitter können einem Paar Zeit zu zweit verschaffen. Wichtig: Die Anforderungen an diese Zeit sollte man nicht zu hoch schrauben. „Man muss in dieser Zeit nichts Spektakuläres erleben. Geht die Oma mit dem Baby spazieren, haben Eltern einfach mal eine Stunde Zeit, um in Ruhe miteinander zu reden.“

Feste Termine einzuplanen, wie etwa einen Tanzkurs oder einen Abend pro Woche, an dem die Eltern essen oder ins Kino gehen, sei eher bei etwas älteren Kindern sinnvoll. Häufig machten sogenannte Date-Nights auch nicht den Unterschied, sondern eher die Summe der kleinen Aufmerksamkeiten: „Man kann sich vornehmen, jeden Abend noch 15 Minuten in Ruhe miteinander zu reden, wenn die Kinder schlafen, oder dem anderen ab und zu eine Kleinigkeit mitbringen.“ Oder sich gegenseitig sagen, was gerade gut läuft. „Die Paarbeziehung läuft nach der Geburt eines Kindes erst mal auf Sparflamme“, sagt Monauni. Am besten helfe es, seine eigenen Ansprüche nicht zu hoch zu setzen und sich nicht von außen, etwa über soziale Medien, unter Druck setzen zu lassen. „Wenn man so einigermaßen über die Runden kommt, ist das schon sehr gut.“