Wie gesund ist der Rems-Murr-Kreis? Diese Krankheiten kommen am häufigsten vor

Die Menschen im Kreis Tübingen sind die gesündesten in Baden-Württemberg. Und nicht nur das. Sie tragen im Vergleich zum Bundesgebiet nur 70 Prozent der durchschnittlichen Krankheitslast. In ganz Deutschland gibt es keinen Stadt- oder Landkreis mit einem niedrigeren Wert. Lediglich der Landkreis Freising in Bayern weist dieselbe Krankheitslast aus wie Tübingen. Am kränksten ist im Südwesten der Hohenlohekreis mit einer Gesamtbelastung von 106 Prozent. Das geht aus dem Morbiditäts- und Sozialatlas des Barmer Instituts für Gesundheitssystemforschung hervor.

Grundlage: Diagnosen und Verordnungen

Der Atlas zeigt auf der Basis anonymisierter und standardisierter Versichertendaten, wie stark die Bevölkerung in Baden-Württemberg von Krankheit betroffen ist. Grundlage für den Morbiditäts- und Sozialatlas sind die ambulanten und stationären Diagnosen sowie die Arzneimittelverordnungen, die Barmer-Versicherte in den Jahren 2018 bis 2020 erhalten hatten. Davon lebten rund 777.000 in Baden-Württemberg.

Während Baden-Württemberg bei Gicht und Arthritis, Adipositas sowie HIV-Infektionen und Aidserkrankungen Fallzahlen unterhalb des Bundesdurchschnitts aufweist, liegt das Bundesland bei Depressionen, chronischer Hepatitis und Multipler Sklerose darüber.

Mehr psychische Erkrankungen

Und wie sieht es im Rems-Murr-Kreis aus? Der Kreis liegt nach den Daten des Morbiditäts- und Sozialatlasses im Mittelfeld. Die Bewohnerinnen und Bewohner tragen 85 Prozent der durchschnittlichen Krankheitslast. Das ist weniger als im baden-württembergischen Durchschnitt (88 Prozent) und auch weniger als in den Nachbarkreisen Göppingen (96 Prozent) , Esslingen (86 Prozent), Heilbronn (87 Prozent) und Stuttgart (90 Prozent). Es ist allerdings mehr als in den Nachbarkreisen Schwäbisch Hall (79 Prozent), Ostalbkreis (72 Prozent) und Ludwigsburg (83 Prozent).

Der Atlas gibt auch Aufschluss darüber, welche Krankheitsgruppen und auch einzelne Krankheiten stärker und weniger stark verbreitet sind. So leiden beispielsweise 228 von 1000 Einwohnerinnen und Einwohnern des Rems-Murr-Kreises unter Herzerkrankungen, das sind zwölf Prozent weniger als im bundesweiten Durchschnitt. 145 von 1000 (minus fünf Prozent im landesweiten Vergleich) haben eine Hauterkrankung. Ernährungsbezogene Krankheiten wie beispielsweise Adipositas betreffen 51 von 1000 Einwohnern. Auch das sind zwölf Prozent weniger als im Durchschnitt. 208 von 1000 Einwohnern sind von Muskel-Skelett-Erkrankungen betroffen, das sind zehn Prozent weniger als im landesweiten Durchschnitt. Mit 15 Betroffenen von 1000 Einwohnern liegt der Rems-Murr-Kreis beim Drogen- und Alkoholmissbrauch sogar 20 Prozent unter dem Bundesdurchschnitt.

Bildung und Einkommen wirken sich aus

204 von 1000 Einwohnern leiden unter einer psychischen Erkrankung, das sind drei Prozent mehr als im Schnitt. 135 von 1000 Bewohnern des Rems-Murr-Kreises leiden an Neubildungen, wozu sowohl gute als auch bösartige Neubildungen etwa an Haut oder Organen zählen. Das sind sechs Prozent mehr als im bundesweiten Schnitt.

„Der Morbiditäts- und Sozialatlas bietet ein realistisches Bild zur gesundheitlichen Situation der Menschen in Baden-Württemberg. Er ermöglicht detaillierte Aussagen zu wichtigen Krankheiten, zeigt regionale Unterschiede und stellt den Einfluss von Geschlecht, Alter, Einkommen, Bildung und Branche auf die Krankheitslast dar“, sagt Winfried Plötze, Landesgeschäftsführer der Barmer in Baden-Württemberg. So wirkten sich Alter und Geschlecht auf die Morbidität ebenso aus wie Einkommen und Bildung: Eine besonders hohe Morbidität hätten Sozialhilfeempfänger, eine sehr niedrige Studenten, und sie sei bei Menschen ohne Schulabschluss fast doppelt so hoch wie bei denjenigen, die ein Abitur oder Fachabitur hätten.

Die Krankenkassen, so Plötze, verfügten über einen Datenschatz, der etwa bei der Bedarfsplanung hilfreich sein könnte, etwa bei der fachärztlichen Versorgung. So könnten in einem Stadt- oder Landkreis mit hohem Altersdurchschnitt unter Umständen beispielsweise mehr Orthopäden nötig sein, während in Gebieten, in denen viele Familien lebten, mehr Kinderärzte angesiedelt werden könnten.