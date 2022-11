Wie kann man am besten Strom sparen? Fachleute beantworten Ihre Fragen

Spätestens im neuen Jahr wird die Preiswelle durchschlagen: Die Abschläge für Strom und Gas steigen; noch vor Weihnachten erhalten die Bürger Post von ihrem Energieversorger. Viele werden erschreckt zu rechnen beginnen: Was kann man diesen hohen Preisen entgegensetzen? Wie kann man so viel Strom und Gas sparen, dass es den Geldbeutel spürbar schont?

Antworten zum Energiesparen geben diesen Montag, 14. November, eine Expertin und ein Experte von den Stadtwerken Waiblingen. Die Telefone sind in der Zeit von 15 bis 18 Uhr geschaltet: Rufen Sie an und stellen Sie Ihre Fragen. Diese Woche finden noch zwei weitere Telefonaktionen statt, eine zum Thema Fördermittel, eine weitere zum Thema E-Mobilität – dazu mehr weiter unten im Text.

Diesen Montag, 14. November, geben zu Energiesparfragen Auskunft:

Celina Knabl. Sie ist von 15 bis 18 Uhr zu erreichen unter Telefon 07151/566-792.

Christian Renner, zu erreichen von 15 bis 18 Uhr unter Telefon 07151/566-791.

Celina Knabl kümmert sich bei den Stadtwerken Waiblingen als Projektingenieurin um die Themen erneuerbare Energien, Photovoltaik und Wasserstoff.

Christian Renner ist bei den Stadtwerken Waiblingen als Teamleiter im Bereich technische Dienstleistungen zuständig für die Bereiche Quartierskonzepte und Photovoltaik.

Eine ganze Expertenschar schickt die Kreissparkasse Waiblingen diese Woche für ihre Telefonaktion ins Rennen, damit keine einzige Frage zu staatlichen Fördermitteln unbeantwortet bleibt: Am Donnerstag, 17. November, 14 bis 18 Uhr, beantworten sechs Expertinnen und Experten die Fragen unserer Leserinnen und Leser, sei es zur Finanzierung von Photovoltaikanlagen oder zu Zuschüssen für energetische Sanierungen. Die Telefonnummer veröffentlichen wir am Donnerstag an dieser Stelle.

Planen Sie, ein Elektroauto zu kaufen? Wollen Sie wissen, was es zu beachten gibt, wenn Sie eine Wallbox installieren möchten? Haben Sie andere Fragen zur Elektromobilität? Dann ist Esma Cakici, Managerin Ladeinfrastruktur bei den Waiblinger Stadtwerken, die richtige Ansprechpartnerin für Sie. Sie ist am Freitag, 18. November, in der Zeit von 15 bis 17 Uhr zu sprechen.

Bei der Abschlussveranstaltung der Energiesparwoche am Samstag, 19. November, ist eine Reihe von Fachleuten persönlich zu sprechen, und zwar von 10 bis 12 Uhr im Forum der Kreissparkasse in der Bahnhofstraße 1 in Waiblingen.