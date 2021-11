Ein ehemaliger Einbrecher erzählte die Geschichte jüngst in einer Fernsehshow, und womöglich stimmt sie sogar: In Häuser, an welchen ein Vorsicht-Videoüberwachung-Schild prangte, stieg er niemals ein. Ob tatsächlich versteckte Kameras das Anwesen überwachten, überprüfte der Schurke aus nachvollziehbaren Gründen nicht.

Gut, dann befestige man doch einfach ein Videowarnschild an der Tür, ähnlich dem Hier-ist-kein-Hundeklo-Hinweis. Sicher schadet’s nichts, doch Einbruchschutz lässt sich