Wie viel teurer wird Strom wirklich? Was 2023 auf Kunden im Rems-Murr-Kreis zukommt

Wie viel teurer wird der Strom? Vor Weihnachten werden die Energieversorger ihre Kundschaft informieren, welche Preise sie 2023 für Strom berechnen werden. Ob die Abschläge dann um die Hälfte oder mehr steigen oder ob es nicht ganz so schlimm kommt, hängt von einer Reihe von Komponenten ab, eins ist aber klar: „Zum Jahreswechsel wird es in Deutschland flächendeckend eine Preiswelle für Energie geben“, sagt Holger Seeger, stellvertretender Vertriebsleiter bei den Stadtwerken Waiblingen. Eine Situation wie diese sei „noch nie da gewesen“.

Anlässlich der Energiesparwoche des Zeitungsverlags Waiblingen, der Stadtwerke Waiblingen und der Kreissparkasse startet heute eine Artikelserie zu Energiethemen. In Teil eins geht es um Hintergründe zum Strompreis:

Wie stark werden die Strompreise steigen?

Das hängt davon ab, von welchem Energieversorger man den Strom bezieht und welchen Tarif man gewählt hat. Mit einem um 50 Prozent höheren Abschlag ist im neuen Jahr durchaus zu rechnen, heißt es in der Branche. Zuletzt ist der Strompreis leicht gesunken – nach heftigen Anstiegen davor. Laut Daten des Vergleichsportals Verizon (Stand 7. November) zahlen Neukunden aktuell im Mittel 43 Cent je Kilowattstunde, 30 Prozent mehr als vor einem Jahr. Bestandskunden und Kunden in der Grundversorgung kommen momentan meist günstiger weg.

Ein Privathaushalt in Deutschland mit einem typischen Jahresverbrauch von 3500 Kilowattstunden hat im Juli 2022 für eine Kilowattstunde Strom durchschnittlich rund 37 Cent bezahlt, heißt es beim Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Zum Vergleich: 2018 waren es rund 29 Cent. Das Preisplus im Vergleich zu 2018 beträgt „nur“ knapp 30 Prozent (Stand Juli), obwohl der BDEW-Statistik zufolge der Preis für Beschaffung und Vertrieb im selben Zeitraum um fast 200 Prozent in die Höhe geschnellt ist. Der Grund: Steuern und Abgaben haben vor der Energiekrise einen viel größeren Teil des Strompreises ausgemacht. Dieser Anteil ist jetzt kleiner geworden, auch weil Stromkunden seit 1. Juli 2022 keine EEG-Umlage (Ökostromumlage) mehr zahlen müssen.

Die nächste Strompreisanalyse plant der BDEW für Ende November. Prognosen zum Strompreis gibt der Verband nicht ab.

Was ist der monatliche Abschlag?

Wie viel Strom ein Haushalt verbraucht, lässt sich natürlich nicht im Voraus bestimmen. Abgerechnet wird erst nach Ablauf eines Jahres, doch zahlt der Kunde / die Kundin während des laufenden Jahres monatlich schon mal einen Teil der zu erwartenden Jahresstromrechnung – das ist der Abschlag. Zum Schluss wird zusammengezählt. Der Kunde erhält entweder Geld zurück, weil er übers Jahr zu viel vorausgezahlt hat, oder er muss nachzahlen.

Kann der neue und höhere monatliche Abschlag für 2023 während des Jahres 2023 erneut ansteigen?

Aus Sicht der Verbraucherzentrale dürfen Anbieter innerhalb eines Abrechnungszeitraumes, also eines Jahres, nicht ohne weiteres die Abschläge erhöhen. Folgende Ausnahmen nennt die Verbraucherzentrale:

Der Anbieter erhöht seine Preise während des Abrechnungszeitraums und teilt dies wirksam mit. Darüber muss er zum Beispiel in Sonderverträgen mindestens vier Wochen vorher informieren und die Kundschaft im Regelfall über ein Sonderkündigungsrecht aufklären.

Der Anbieter fordert Kunden auf, monatlich mehr zu zahlen – und diese willigen ein. Das wäre eine einvernehmliche Vereinbarung und wäre auch ohne Preiserhöhung wirksam.

Was tun, wenn der neue Abschlag für 2023 ungerechtfertigt hoch erscheint?

In der Information des Energieversorgers zum höheren Strompreis sollte der neue Bruttopreis je Kilowattstunde (kWh) vermerkt sein. Das Preisplus lässt sich mittels Vergleich mit der alten Rechnung also leicht ausrechnen. Ob der Preisanstieg in einer akzeptablen Bandbreite liegt, ließ sich bisher über Vergleichsportale recherchieren, wobei man aufpassen muss, welches man wählt. Die Stiftung Warentest hatte 2021 keines der gängigen Vergleichsportale für wirklich gut befunden; viele arbeiten auf Provisionsbasis.

Stiftung Warentest hatte seinerzeit verschiedene Wechseldienste als bessere Alternative genannt. Bei einem dieser Dienste heißt es zurzeit, „leider können wir die Geschehnisse auf dem Energiemarkt nicht voraussagen“; „aktuell finden viele Preiserhöhungen statt.“

Momentan herrscht eine sehr große Verunsicherung im Markt, zudem gibt es ungezählte verschiedene Tarif-Arten. Die Kosten für Strombeschaffung sind nie zuvor so heftig gestiegen wie in jüngster Zeit. Das wirbelt den Markt komplett durcheinander; vermeintliche Billiganbieter geraten in Schwierigkeiten, Kunden drängen nun in die Grundversorgung. Diese war zuvor stets teurer – jetzt aber nicht mehr unbedingt, weil Grundversorger eventuell von langfristigen Verträgen profitieren, das heißt, sie können im günstigen Fall noch immer Strom zu günstigeren als den aktuellen Marktpreisen beziehen, sofern mehrere Jahre geltende Lieferverträge noch nicht abgelaufen sind. Dennoch müssen auch die Grundversorger ständig neu Strom zu aktuellen, also höheren Preisen einkaufen, so dass auch sie die Preise erhöhen werden.

Zurück zur Berechnung des passenden Abschlags: Der Jahresverbrauch steht in der letzten Abrechnung. Neuer Bruttopreis je kWh mal Verbrauch in kWh dividiert durch zwölf oder elf (in manchen Fällen sind die Abschläge auf elf Monate ausgelegt) – das ergibt den neuen Abschlag. „Einige Anbieter fordern überhöhte Abschläge, die durch die neuen Preise nicht gerechtfertigt sind“, warnt die Verbraucherzentrale. Bürger/-innen erhalten in diesen Fällen Hilfe bei der Verbraucherzentrale.

Was bedeutet „Bruttopreis“?

Pro verbrauchte Kilowattstunde bezahlen Verbraucherinnen und Verbraucher den Bruttopreis, das ist der Endpreis, in welchem schon alle Preisbestandteile enthalten sind, also auch Steuern und Umlagen.

Aus welchen Bestandteilen setzt sich der Strompreis zusammen?

Derzeit besteht laut BDEW knapp die Hälfte des Preises aus den Kosten für Strombeschaffung und Vertrieb. Ein gutes Fünftel entfällt auf die staatlich regulierten Netzentgelte, 29 Prozent werden für Steuern, Abgaben und Umlagen fällig, vor allem Mehrwertsteuer und Stromsteuer.

Kann man sich einfach einen neuen Stromlieferanten suchen, wenn der bisherige die Preise zu stark erhöht?

Grundsätzlich ja - doch das kann inmitten der Energiekrise ziemlich riskant werden, und man muss erst einen Anbieter finden, der Neukunden aufnimmt. Die Verbraucherzentrale warnt, es sei „nicht gesagt, dass nach einem Wechsel ein neuer Anbieter bei seinen aktuellen Tarifen bleibt. Und: Einzelne Anbieter haben Ende 2021 schlicht die Belieferung eingestellt.“

Was ist die Strompreisbremse und was bedeutet sie?

Die Preisbremse soll ab Januar 2023 greifen. Für eine Strommenge von 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs zahlen private Verbraucher/-innen sowie kleine und mittlere Unternehmen dann einen gedeckelten Preis von 40 Cent pro Kilowattstunde. Für den restlichen Verbrauch fällt der dann aller Voraussicht nach höhere Marktpreis an. Die Strompreisbremse soll bis Ende März 2024 greifen.

Aber: Es sei gar nicht machbar, die Strompreisbremse bereits zum 1. Januar 2023 wirksam werden zu lassen, so Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung: „Der Wille der Energiewirtschaft ist da, aber wir sprechen über ein komplexes System, in dem Millionen von Verbraucherinnen und Verbrauchern mit einer Vielzahl unterschiedlicher Tarifgestaltungen richtig abgerechnet werden müssen. Standardisierte Programme müssen bei Hunderten Unternehmen komplett umprogrammiert werden. Dafür braucht es entsprechende Experten, die auch nur begrenzte Kapazitäten haben.“