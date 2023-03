Wind, Sturm, Regen, Gewitter: Das Wetter im Rems-Murr-Kreis wird ungemütlich

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Donnerstag (30.03.) bis 20 Uhr vor Windböen im Rems-Murr-Kreis. Aktuell gilt sogar eine Gewitterwarnung (Stand 16.31 Uhr). Auch in den kommenden Tagen wird das Wetter ungemütlich, sagt Meteorologe Florian Engelmann vom DWD in Stuttgart.

Die Lage am Donnerstag: Gewitter halten sich eher fern

"Gewitter und Schauer halten sich momentan sehr gut fern", so der Meteorologe am Donnerstagnachmittag. Nördlich von Stuttgart, zwischen Schwäbisch Hall und Heilbronn, sei dagegen eine "Schauer-Linie" aktiv.

Wetter am Freitag: Wind, Schauer und Gewitter

Die Nacht auf Freitag (31.03.) bleibe dann "windschwach und niederschlagsfrei", sagt Engelmann. Am Freitagmorgen nehme das unbeständige Wetter dann "neuen Anlauf". Den Prognosen zufolge werde es das ganze Wochenende zu Niederschlägen kommen. "Das sind zum Teil Regengebiete, die uns erreichen, teilweise allerdings auch Schauer und Gewitter."

Die zweite Tageshälfte bleibe am Freitag in der gesamten Region windig, bei Windgeschwindigekiten von etwa 60 km/h. Wo Schauer und Gewitter runterkommen, könnten auch 70 oder 80 Stundenkilometer erreicht werden.

Der Samstag: Große Regenmengen im schwäbisch-fränkischen Wald

Der Samstag werde voraussichtlich „wunderbar verregnet und windig“, sagt Engelmann. Den ganzen Tag über sei mit Wind im Bereich zwischen 60 und 70 Stundenkilometern zu rechnen – wenn auch eher ohne Gewitter.

Besonders hart treffe es am Wochenende den schwäbisch-fränkischen Wald, sagt der Meteorologe vom DWD. "Von Freitagfrüh bis Sonntagfrüh ist dort mit etwas größeren Niederschlagsmengen zu rechnen", so Engelmann. "Da sind durchaus in diesen 48 Stunden 40, vielleicht auch mal 50 Liter pro Quadratmeter zu erwarten."

"Hoffnungsschimmer" Sonntag: Sonne statt Regen

„Der Hoffnungsschimmer ist der Sonntag, wo es dann im Tagesverlauf besser wird", sagt der Experte. "Wir fangen zwar mit Regen an, aber in der zweiten Tageshälfte wird es aufhören, dann zeigt sich hin und wieder die Sonne."

Temperaturen am Wochenende: Es wird wieder kälter

Die Temperaturen befänden sich in den nächsten Tagen auf dem absteigenden Ast. "Nach 16 Grad Höchstwerten am Freitag, werden wir Tag für Tag ein bis zwei Grad verlieren", so Engelmann. "Am Sonntag müssen wir uns schon anstrengen, dass wir die 10 Grad erreichen.“ Deutlich kältere Luftmassen sorgen bis Anfang nächster Woche für Abkühlung.

Und was machen wir nun bei diesem Wetter am Wochenende? Der Meteorologe empfiehlt: "Den Samstag am besten drinnen verbringen, am Sonntag erstmal ausschlafen." Außer man sei gerne im Regen unterwegs.