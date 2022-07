Windkraft auf der Buocher Höhe?! Mausetot geglaubte Idee wieder quicklebendig

Windräder auf der Buocher Höhe? Die Argumente, die das Projekt früher verhinderten, werden künftig nicht mehr gelten – das ergibt sich glasklar aus Unterlagen der Kreisverwaltung für den Umwelt- und Verkehrsausschuss. In den Papieren heißt es gar: Der Ausbau der Windkraft sei von „überragendem öffentlichen Interesse“. Eine Idee, die längst zu Grabe getragen schien, könnte damit Wiederauferstehung feiern.

Windräder auf der Buocher Höhe? Was dagegen sprach

Anfang der 2010er Jahre trat der Waiblinger Oberbürgermeister Andreas Hesky mit einem damals nahezu avantgardistisch kühn anmutenden Plan nach vorne – er wollte mit den Stadtwerken auf einem zu Waiblingen gehörenden Stück der Buocher Höhe Windräder bauen.

Umgehend formierte sich Bürgerprotest, ein Verein namens „Schützt die Buocher Höhe“ gründete sich. Jahrelang tobte der Streit, mit Podiumsdiskussionen, hin und her fliegenden Schriftsätzen, Leserbriefen, hochwertigen Argumenten (und manchmal auch unter die Gürtellinie zielenden Schreiereien). Letztlich scheiterte Hesky aber nicht an diesem Widerstand, sondern ganz banal an zwei Hindernissen.

Erstens, das K.-o.-Kriterium: Das Gebiet liegt im Einzugsbereich des Drehfunkfeuers Luburg bei Affalterbach, das Flugzeuge zum Stuttgarter Flughafen lotst – Windräder noch in bis zu 15 Kilometer Entfernung könnten den Drehfunk stören und damit Flieger gefährlich desorientieren. „Das Bauwerk darf nicht errichtet werden“, stand deshalb in einem Brief der Deutschen Flugsicherung zum Thema Windrad auf der Buocher Höhe.

Zweitens, das Folgeproblem: Die Buocher Höhe ist ein Landschaftsschutzgebiet. Windräder dürften dort nur gebaut werden, wenn der Zuschnitt der Schutzzone verkleinert würde. Prinzipiell wäre das unter Umständen schon möglich, zuständig wäre die Naturschutzbehörde des Rems-Murr-Landratsamtes, sie müsste dafür ein Prüfverfahren einleiten. Die Behörde aber signalisierte, sie werde erst dann „für teures Geld“ eine solche Prüfung anleiern, wenn es „keine anderen Hinderungsgründe“ für Windräder gäbe.

Das Projekt schien mausetot. Im November 2018 verabschiedete sich Hesky offiziell von seinem Traum.

Windräder auf der Buocher Höhe? Die "neue Einordnung"

Alle beiden „Hinderungsgründe“ aber sind mittlerweile mehr oder weniger vom Tisch:

Die Flugtechnik hat sich weiterentwickelt und ist weniger störanfällig – und das Drehfunkfeuer Luburg soll im Jahr 2023 außer Betrieb genommen werden. Damit wird das Windrad-Bauverbot für die Buocher Höhe komplett entfallen.

Die Ampelregierung hat einen Gesetzesentwurf in der Pipeline, wonach Windräder künftig auch in Landschaftsschutzgebieten gebaut werden können.

Das Ganze – auch das wird in der Sitzungsvorlage deutlich – ordnet sich ein in einen größeren Kontext: Während früher in Teilen der Kreisverwaltung Skepsis gärte, was Windräder dort oben betrifft, ist nun von einer „neuen Einordnung“ die Rede ...

Der Ausbau der Windkraft, heißt es in dem Papier der Kreisverwaltung, sei von „überragendem öffentlichen Interesse“. Man beachte: nicht von großem, nicht von sehr großem; von überragendem.

Der Ausbau der Windkraft diene der „öffentlichen Sicherheit“. Man beachte: Nicht einfach von Klimaschutz ist da die Rede. Hier drückt sich die Doppel-Erfahrung aus, erstens fatal energieabhängig von einem kriegerischen Russland zu sein und zweitens immer öfter bedrohliche Hitzewellen und Extremwetter erleben zu müssen.

Da die Bundesregierung bis zum Jahr 2045 Treibhausneutralität erreichen will, wird der Landkreis mit einer „Task Force Erneuerbare Energien“ alle hilfreichen Projekte „konstruktiv begleiten“. Das würde auch für Windradpläne auf der Buocher Höhe gelten.

Zusammengefasst: Vor vier Jahren sah Andreas Hesky aus wie der historische Verlierer in einem epischen Streit. Derzeit wirkt es, als sei er nur seiner Zeit ein paar Jahre zu weit voraus gewesen.

Windräder auf der Buocher Höhe? Weiterhin viele Fragen offen

Ob sich in näherer oder mittlerer Zukunft tatsächlich Windräder auf der Buocher Höhe emporrecken werden, steht aber natürlich weiterhin in den Sternen.

Wollen die Waiblinger Stadtwerke das Fass wirklich noch mal aufmachen? Wäre es denkbar, den Plan als interkommunales Projekt neu zu beleben? Oder in Form einer Bürgergenossenschaft? Wird es nicht absehbar erneut wütende Proteste geben? Werden Nachbarkommunen wie Korb nicht auch diesmal dagegen sein?

Und: Weht dort oben überhaupt wirklich lohnend starker Wind? Eine gründliche Messung über längere Zeit hinweg hat es bislang ja noch überhaupt nicht gegeben.

Fragezeichen en masse. Klar ist nur eines: Was die behördlichen Genehmigungsverfahren betrifft, hat der Wind sich um 180 Grad gedreht und die Hindernisse weggeblasen.