Winnender Stadtwerke-Chef: Gas-Soforthilfe "in der Ausgestaltung eine Zumutung"

„Für mich ist dies ein unglaublicher Vorgang, vergleichbar mit einem erzwungenen Dispo, für dessen Rückzahlung wir in der Beweislast stehen“, sagt der Winnender Stadtwerke-Chef Jochen Mulfinger über das Beantragungs- und Verrechnungsprozedere der Gasabschlag-Soforthilfe im Dezember.

Die Soforthilfe stelle für die Bundesregierung und die Bundesverwaltung selbst eine erhebliche Arbeitserleichterung dar. Staatliche Leistungen würden aber unter Verpflichtung eines Wirtschaftszweiges an Verbraucher ausgezahlt. „Die Aktion ist in ihrer Ausgestaltung eine Zumutung“, so Mulfinger. „Es entsteht ein Aufwand in Höhe von einigen Tausend Euro für die vom Bund geforderte Datenlieferung zur Begründung der zur Erstattung angeforderten Leistung. In Summe bleiben wir auf externen und internen Aufwänden sitzen und erhalten für den Vorgang keinerlei Kostenerstattung“, sagt Mulfinger.

Die Soforthilfe sorge selbstverständlich für einen erheblichen Mehraufwand im Vertrieb, bestätigt Thomas Meier, Betriebsleiter der Stadtwerke Weinstadt. „Diesen Mehraufwand würden wir im fünfstelligen Bereich beziffern. Für die gesamte Abwicklung müssen EDV-Systeme kurzfristig angepasst und unsere Mitarbeiter geschult werden. Die Abrechnung gegenüber der Bundesrepublik Deutschland erfordert zudem ein Wirtschaftsprüfer-Testat, was wiederum zu weiteren Kosten führen wird.“

Michael Sigel von den Stadtwerken Waiblingen zählt als Zusatzbelastungen zur Verrechnung der Soforthilfe folgende auf, die auch für die anderen Stadtwerke gelten:

Mehraufwand durch die Erhebung der Daten, gegebenenfalls Korrekturmeldungen und Testierung.

Anpassung der Abrechnungssoftware, Anpassung des Rechnungslayouts.

Monetäre Einbußen, „da vom Bund ein Zwölftel der Jahreskosten übernommen werden, wir aber elf Abschläge pro Jahr berechnen“.

Großes Cash-Flow-Risiko, „da die Komplexität der mehrstufigen Abwicklung dazu führen kann, dass die Abschläge erst mit Zeitverzögerung bei uns eintreffen“.

Enormer Mehraufwand in der Kundenberatung/Kommunikation. „Mit der nächsten Rechnung erwarten wir einen großen Aufklärungsbedarf.“

„Die nicht eingezogenen oder wieder ausgezahlten Dezemberzahlungen können sich die Gas- und Wärmeversorgungsunternehmen über die Kreditanstalt für Wiederaufbau erstatten lassen“, sagt Katrin Welz von den Stadtwerken Schorndorf. Laut Medienberichten bereitet sich die KfW mit Hochdruck auf die Umsetzung vor und hat eigens 60 Sachbearbeitende kurzfristig mobilisiert.

Die Erstattungszahlungen sollen laut KfW "voraussichtlich am 1. Dezember beginnen". Aber die Zeit dazu wird knapp. Denn bevor die Erstattungsanträge bei der KfW überhaupt ankommen, müssen sie über ein Meldeportal der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC hochgeladen werden. „Das Hochladen funktioniert erst seit Montag (27.11.)“, sagt der Winnender Stadtwerke-Chef Jochen Mulfinger. PwC prüft dann den Antrag sowie die Erstattungshöhe und übergibt die weitere Bearbeitung an die Hausbank der Energieversorger. Die Hausbank muss dann über ein weiteres Übermittlungsformular alles an die KfW weiterreichen. Dann kann erst die Auszahlung erfolgen, bestätigt auch die KfW das Prozedere.

„Aufgrund unserer speziellen Konstellation, wir ziehen den Dezember-Abschlag erst gegen Ende des Dezember ein, hoffe ich nicht, dass die Erstattung auf sich warten lässt“, sagt der Winnender Stadtwerke-Chef Jochen Mulfinger. „Definitiv ist es so, dass ein Teilbetrag von uns vorfinanziert werden muss: Wir haben elf Abschläge festgelegt, der Staat zwölftelt jedoch. Das Delta zu unseren Lasten hängt bis zur endgültigen Abrechnung.“

Auch bei den Stadtwerken Waiblingen geht man davon aus, zwischen- beziehungsweise vorfinanzieren zu müssen, sagt Pressesprecher Michael Sigel: Erst „innerhalb von 14 Tagen nach Beantragung bei der KfW müsste das Geld eingehen“.