Wirtschaft im Rems-Murr-Kreis: Probleme mit Lieferengpässen verringert

Das Jahr beginnt mit guten Nachrichten aus der Wirtschaft: Das Ifo-Institut berichtet von „merklich weniger Materialengpässen“ in der Industrie, sprich: Wer schon glaubte, das vor Monaten bestellte Produkt käme in diesem Jahrzehnt nicht mehr an, darf wieder hoffen. Wie ist die Lage im Rems-Murr-Kreis?

Hoffnungsfroher, zumindest ein bisschen, starten offenbar auch Chefinnen und Chefs von Rems-Murr-Firmen ins neue Jahr. Von einer „beginnenden Entspannung in den Lieferketten“ berichten Rems-Murr-Unternehmen bereits seit Ende vergangenen Jahres, bestätigt Markus Beier auf Anfrage. Laut dem Leitenden Geschäftsführer der IHK-Bezirkskammer Rems-Murr scheint sich tatsächlich eine Verbesserung abzuzeichnen mit Blick auf die teils monatelangen Verzögerungen bei den Lieferfristen von Zulieferteilen und Vorprodukten. Demzufolge wird jetzt ganz besonders kräftig in die Hände gespuckt: Eine ganze Reihe von Firmen haben immens viele Aufträge abzuarbeiten, die notgedrungen liegengeblieben sind, weil man schlicht an die Teile und Rohstoffe nicht herankam.

Noch keine Rückkehr zu gewohnten Verhältnissen

Zu überschwänglich wird man sich im Rems-Murr-Kreis eher nicht über etwas freuen, das man noch nicht sicher im Säckel hat, weshalb Markus Beier der aufkeimenden Hoffnung Einhalt gebieten muss: Von einer „Rückkehr zu gewohnten Verhältnissen“ sei die Wirtschaft im Rems-Murr-Kreis „in den meisten Branchen noch meilenweit entfernt“. Insbesondere der Maschinenbau und die Elektroindustrie leiden laut Beier „aktuell noch immer unter den großen Lieferverzögerungen. Damit können die oft großen und teuren Maschinen nicht fertiggestellt und ausgeliefert werden, binden viel Kapital und fehlen natürlich auch bei den Kunden“.

Nichtsdestotrotz folgt eine weitere gute Nachricht: Stahl oder Holz sind momentan wieder schneller und auch günstiger verfügbar. „Wir rechnen damit, dass die Engpässe sich auf breiter Front erst zögerlich im laufenden Jahr abbauen werden, sofern es nicht durch den Ukraine-Krieg oder andere Verwerfungen auf den internationalen Märkten zu neuen Einschränkungen kommt“, so Beiers Fazit.

Von Lieferengpässen noch stärker betroffen: Maschinenbau, Autoindustrie

Bereits zum dritten Mal in Folge verzeichnet unterdessen das Münchner Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung weniger Sorgen wegen knappen Materials. Hatten im November 2022 noch fast 60 Prozent der befragten Firmen angegeben, von diesem Problem gebeutelt zu sein, waren es im Dezember noch rund 50 Prozent.

Allerdings ist ein genauerer Blick auf Unterschiede zwischen Branchen angezeigt: Am stärksten sind laut Ifo-Institut weiterhin der Maschinenbau und die Automobilbranche betroffen. Dort berichten jeweils rund 75 Prozent von Problemen. In der Elektroindustrie sind es den Angaben zufolge rund 63 Prozent. Das Papiergewerbe sei mit rund elf Prozent gegenwärtig am wenigsten betroffen.

Inflationsrate ist zurückgegangen

Mitten in die Nachrichten vom sprichwörtlichen Silberstreif hier vor Ort statt fern am Horizont platzt sogleich die nächste frohe Botschaft: Die Inflationsrate lag im Dezember zwar immer noch bei 8,6 Prozent – ist aber im Vergleich zum November zurückgegangen, und zwar stärker, als wohl die meisten angenommen hatten. Beispielsweise Moritz Kraemer, Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg, hatte Anfang November gemutmaßt, 2023 dürfte ein „weiteres Horrorjahr“ werden. Die Inflation ziehe zunächst weiter an, prophezeite der Wirtschaftsexperte. Sein Szenario im Wortlaut: „Die Rezession weitet sich aus und wird auch die bislang stärksten Volkswirtschaften in den Würgegriff nehmen.“ In Deutschland werde bis zum Frühjahr die magische Marke von zwölf Prozent Inflation erreicht.

Tarifabschluss schon unter Dach und Fach

Darauf deutet nun rein gar nichts mehr hin. Und vermutlich beginnt die Wirtschaft nun, da die Warenströme wieder ungestörter fließen, in einem Ausmaß zu brummen, das keine(r) gern zugibt, weil dann womöglich Forderungen auf den Tisch kommen.

Die IG Metall hat schon Nägel mit Köpfen gemacht. Die Tarifvertragsparteien in der baden-württembergischen Metall- und Elektroindustrie haben sich auf ein Lohnplus von 5,2 Prozent ab 1. Juni 2023 geeinigt. Zum 1. Mai 2024 erhalten die Beschäftigten weitere 3,3 Prozent mehr.

Eine zwischen die Zeilen verpackte Drohung hatte kürzlich Nikolas Stihl gegenüber der Deutschen Presseagentur geäußert: „Der deutsche Standort könnte irgendwann einen Kipppunkt erreichen mit stark negativen Auswirkungen auf die Bereitschaft, hierzulande unternehmerisch zu wirken“, so der Unternehmer, der bei Stihl den Aufsichtsratsvorsitz innehat. Für sein Unternehmen sei dieser Punkt erreicht, wenn es hierzulande nicht mehr wettbewerbsfähig herstellen könne, so gab die dpa Stihls Sicht der Dinge wieder.

Ob Stihl fürs Jahr 2022 erneut ein Umsatzplus verkünden wird?

Das Familienunternehmen hat bereits 2021 die Fünf-Milliarden-Euro-Umsatzmarke geknackt, investiert wie der Teufel, neuerdings auch in Ludwigsburg, und spricht seit Jahrzehnten bei jeder Bilanzpressekonferenz von einem „zufriedenstellenden“ Ergebnis. Im April 2023 weiß man mehr: Dann verkündet Stihl – wetten, dass? – ein weiteres Umsatzplus.

Fehlt noch ein Blick in Analysen der anderen Seite: Positive Nachrichten sendet auch das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. „Vor allem die Energiepreisbremsen sind wesentliche Gründe dafür, dass der private Konsum im kommenden Jahr nicht so stark einbrechen wird wie noch im Frühherbst erwartet“, heißt es in einer Mitteilung vom 21. Dezember. 2023 werde die Wirtschaft zwar um 0,3 Prozent im Jahresmittel schrumpfen, so die Prognose. Doch klingt das gleich ganz anders, wenn man weiß: Im September war das IMK noch von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um ein Prozent ausgegangen.

Dass sich nun die Lieferengpässe nach und nach auflösen, „wird die Konjunktur in den kommenden Monaten stützen, so Klaus Wohlrabe, der beim Ifo-Institut die Umfragen leitet: „Abhängig von der Entwicklung der Corona-Lage in China kann es aber auch wieder zu Rückschlägen bei den Engpässen kommen.“