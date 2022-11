WM-Stammtisch startet in Winterbach: „Gegen Japan wird's nicht leicht“

Es könnten zwei nachvollziehbare Gründe gegen einen ZVW-Stammtisch zur Weltmeisterschaft in Katar ins Feld geführt werden. Da sind zum einen die skandalösen und der Fifa anzulastenden Umstände, die zur Vergabe dieser WM geführt haben, und die schändlichen politischen und gesellschaftspolitischen Begleitumstände, unter denen sie stattfindet. Da ist zum andern das wenig berauschende Abschneiden der deutschen Mannschaft bei den beiden letzten großen Turnieren – bei der politisch genauso fragwürdigen WM 2018 in Russland und bei der 2021 nachgeholten kontinentalen EM, das jeweils zu einer frühzeitigen Auflösung des ZVW-Stammtischs geführt hat. Warum also trotzdem wieder ein WM-Stammtisch? Zum einen, weil der Protest gegen diese WM viel früher hätte einsetzen müssen und weil diese Weltmeisterschaft die Chance bietet, mit geschärften Sinnen die gesellschaftspolitischen Begleitumstände dieser sportlichen Großveranstaltung einzuordnen – und sich der Kriterien wie Nachhaltigkeit und Beachtung der Menschenrechte zu vergewissern, die künftigen Vergaben zugrunde liegen müssen. Und da ist zum Zweiten die Hoffnung, dass die deutsche Mannschaft diesmal nicht nur die Vorrunde, sondern auch das Achtelfinale übersteht und dem Stammtisch eine entsprechend längere Lebensdauer beschert ist – im Idealfall bis nach dem Finale am 4. Advent. Wiewohl es daran in der Expertenrunde durchaus auch Zweifel gibt, auch wenn niemand die dürftige Vorstellung im Testspiel gegen den Oman überbewerten will.

Einer der Zuverlässigsten verpennt den Termin

Der Stammtisch selber ist noch nicht in WM-Form. Einer der Zuverlässigsten, Dietmar Heinle, hat den ersten Termin in Schmiegs Remsbesen in Winterbach verpennt. Stadtbiergartenbetreiber Volker Ziesel ist nicht bewusst, dass parallel das einzige Vorbereitungsspiel der deutschen Mannschaft gegen den Oman läuft, und er räumt freimütig ein, dass er bei einem Drittel der von Hansi Flick nominierten Spieler nicht auf Anhieb sagen könnte, für welchen Verein die gerade spielen. Selbst der ehemalige Bundesliga-Profi Julian Schieber, dessen Profi-Stationen VfB Stuttgart, 1. FC Nürnberg, Borussia Dortmund, Hertha BSC und FC Augsburg lauten und der jetzt ins Trainerteam der SG Sonnenhof-Großaspach eingebunden ist, sieht sich außerstande, ein abschließendes Urteil über den deutschen 26-Mann-Kader zu fällen.

Für ihn ist nur klar, dass Spieler wie der Dortmunder Adeyemi oder drei, vier andere, deren Nominierung Stammtisch-Moderator Hans Pöschko nicht nachvollziehen kann, „nicht wehtun“, weil sie vermutlich ohnehin nicht zum Einsatz kommen. Andererseits: Dass erstmals in der WM-Historie während eines Spiels fünf Wechsel möglich sind, das, so Schieber, „verändert ein Spiel schon“. Und erfordert nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ einen breiten Kader.

Julian Schiebers prophetische Gaben

Prophetische Gaben kann man Julian Schieber, der in 167 Bundesligaspielen 25 Tore geschossen hat, nicht absprechen. Als er von den Handyguckern in der Stammtisch-Runde erfährt, dass im Oman beim Stand von 0:0 der Bremer Mittelstürmer Niclas Füllkrug eingewechselt worden ist, prophezeit er, Füllkrug werde das Tor des Tages erzielen und schlussfolgert: „Und dann spielt er auch gegen Japan.“

Womit sie wieder eröffnet ist, die Diskussion um die Frage, ob Deutschland einen echten Mittelstürmer braucht oder ob, wie Herbert Kiss hofft, die individuelle Qualität der anderen deutschen Angreifer und die Variabilität des deutschen Angriffsspiels so hoch sind, dass es zunächst ohne Füllkrug geht. Zumal einer wie er auf Flanken von den Außenpositionen angewiesen ist, die im Idealfall auch von gleichermaßen defensiv- wie offensivstarken Außenverteidigern kommen, deren Fehlen für Klaus Bihlmaier erneut ein gravierendes Problem der deutschen Mannschaft ist. Auf den Flügeln einer wie Borna Sosa vom VfB und in der Mitte „ein Raketenstürmer“, wie er bei den Franzosen zu finden ist, das sind Spielertypen, die Bihlmaier bei der deutschen Mannschaft vermisst.

Hoffentlich halten sich Leistungsschwankungen in Grenzen

„Wenn wir mit dem Füllkrug Weltmeister werden wollen, dann läuft was verkehrt“, unkt Klaus Bihlmaier, der wie fast alle am Stammtisch hofft, dass der Bayern-Block auch in der Nationalmannschaft funktioniert und dass sich vor allem bei Spielern wie Serge Gnabry und Leroy Sané die Leistungs- und Stimmungsschwankungen in Grenzen halten.

Sepp Rettstatt bringt auch noch „Abwehrsorgen“ ins Spiel und macht diese nicht zuletzt an den jüngsten Auftritten des Dortmunder Innenverteidiger-Duos Süle/Schlotterbeck fest, was zwangsläufig zu der Frage führt, ob es richtig war, deren zuletzt allerdings ebenfalls wackelnden Mannschaftskollegen Mats Hummel nicht zu nominieren. „Kann ich es mir als Trainer erlauben, einen Spieler wegzulassen, der während des größten Teils der bisherigen Saison einer der besten Abwehrspieler in Deutschland war?“, fragt Klaus Bihlmaier. „Es geht auch um Harmonie, und da passt ein polarisierender Hummels nicht rein“, versetzt sich Volker Ziesel in die Gedankenwelt des Bundestrainers. Julian Schieber nennt seinen ehemaligen Mitspieler einen „Grenzfall“, ist aber gleichwohl der Meinung, dass Hummels dabei sein müsste, wenn es um die reine Leistung ginge. Zumal nicht davon auszugehen sei, dass der Dortmunder, sollte er nur auf der Bank sitzen, weil es ja auch noch einen Antonio Rüdiger gibt, ein Unruhestifter wäre.

Wo ist Platz für Thomas Müller?

Welche Rolle kann ein wiedererstarkter und zur Persönlichkeit gereifter Mario Götze spielen? Wie setzt sich ein Wunderkind wie das Bayern-Juwel Musiala durch, wenn er mal auf einen richtigen Abwehr-Holzklotz trifft? Für Jürgen Knappenberger ist wichtig, dass sich ganz schnell eine Stammmannschaft herauskristallisiert, die bislang allenfalls in Konturen erkennbar ist, weil es auch um Personalfragen wie etwa Goretzka oder Gündogan und um die Rolle der Mittelstürmer-Alternative Kai Havertz geht. Und Herbert Kiess fragt mal wieder, wo in diesem Personalpuzzle überhaupt noch Platz für einen Thomas Müller sein soll. Und dann auch noch diese Prognose: „Gegen Japan wird’s nicht leicht.“

Aufruf zu mehr Optimismus

Einem, der bis dahin eisern geschwiegen hat, reicht’s jetzt. „Ihr sähn des alles viel zu pessimistisch“, meldet sich Besen-Wirt Axel Schmieg zu Wort und wagt die Prognose, dass sich Deutschland „in eine Turnierform steigern und weit kommen“ werde. „Des sagsch jedes Mal“, versucht Klaus Bihlmaier Schmieg zu bremsen, der aber nicht zu bremsen ist und beklagt, dass in Deutschland oft alles schlecht geredet werde. Was Axel Schmieg nicht nur auf die deutsche Nationalmannschaft, sondern durchaus auch auf die Katar-WM ganz allgemein bezogen wissen will. „Geht hin, spielt und holt den Pokal“, empfiehlt er der deutschen Mannschaft und findet es gut, dass sich der französische Nationaltorhüter Loris weigert, den Protest gegen diese WM durch das Tragen einer Regenbogen-Kapitänsbinde zum Ausdruck zu bringen.

Womit noch einmal die Frage aufgeworfen wäre, was für eine WM das wird? Ganz sicher keine, die auch Nicht-Fußballfans in ihren Bann zieht, meint Volker Ziesel. Und ganz sicher auch keine, die über den Fußball hinaus im Gastgeberland (und bei der Fifa) viel Gutes bewirkt, glaubt Jürgen Knappenberger.

Julian Schieber freut sich aus rein sportlicher Sicht deshalb auf diese Winter-WM, weil die Spieler mitten in der Saison „voll im Saft“ stünden. Und auf die Frage von Klaus Bihlmaier, ob „wir eine große Mannschaft“ seien, die um den Titel mitspielen könne, fällt ihm die Antwort nicht schwer. „Definitiv!“