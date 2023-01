Wo der Wein am besten schmeckt: Viel Lob für das Remstal in aktuellen Weinguides

Es ist die absolute Lobhudelei, die aus den aktuellen Weinguides aufs Remstal und insbesondere auf ein bestimmtes Weingut herunterprasselt. Eichelmann, Vinum und Falstaff sind sich einig: Dieses eine hat sich von den übrigen Weingütern im Remstal abgesetzt und ist einsame Spitze. Und was ist mit den anderen tollen Weingütern im Rems-Murr-Kreis? Da gibt es Aufsteiger und Absteiger in der Fachbewertung. Ein Überblick. Und: Zum Schluss erlauben wir uns eine eigene Meta-Rangliste der hiesigen Weingüter.

Weltklasse: Ein Weingut wird abgefeiert

Nach Eichelmann und Falstaff gibt nun auch Vinum den Weinen von Hansjörg und Matthias Aldinger die volle Punktzahl und fünf Sterne. Die bedeuten „Weltklasse“.

Von Aldinger stamme „der beste Riesling, der jemals in Württemberg erzeugt wurde“. Behauptet zumindest Vinum über das Große Gewächs aus der Stettener Edellage Pulvermächer. Ein Blick in den Verkaufskatalog von Aldinger zeigt jedoch: ausverkauft. Eine Flasche kostete 42 Euro.

Ein Phänomen, das viele Spitzenweine betrifft, wie Gerhard Eichelmann im Vorwort der neuesten Ausgabe feststellt. Die Preise der renommiertesten Weine stiegen überproportional stark, weil der Markt deutsche Weine als Wertanlage entdeckt habe. „Man mag bedauern, dass so nun viele der besten deutschen Weine gar nicht mehr getrunken, sondern gesammelt werden.“

Im modernen Journalismus sind Hinweise üblich geworden, wenn ein Text schlechte Erinnerungen und Gefühle auslösen könnte. Deshalb sei die folgende Triggerwarnung an diejenigen gerichtet, die bei Wein nur zwischen Rot und Weiß unterscheiden und für eine Flasche nicht mehr als fünf Euro ausgeben: Preislich bedienen die erwähnten Weingüter und Weine das eher gehobene Segment. Württemberg gehört sowieso zu den teuren Weinregionen in Deutschland, wie der Blick in den Weinführer Vinum zeigt, der dankenswerterweise in der Rubrik „Gut und günstig“ auch die besten Weine unter zehn beziehungsweise 15 Euro auflistet. Remstäler sind unter diesen Schnäppchen nicht zu finden.

Zurück zu den Weinguides. Mit Fünf-Sterne-Bewertungen wie für das Weingut Aldinger schmeißt Vinum sonst nicht um sich. Zur „Weltklasse“ zählt dieser Weinführer in Deutschland lediglich 17 Weingüter – und nur eins in Württemberg, eben Aldinger. Beim Eichelmann haben sich in der aktuellen Ausgabe immerhin 35 Erzeuger die höchste Auszeichnung verdient, außer Aldinger auch Rainer Schnaitmann aus Fellbach. Die Aldingers, Schnaitmanns, Haidles und Heids ragen in den Augen der drei Weinführer aus einer Vielzahl hervorragender, sehr guter und zuverlässiger Erzeuger heraus. Diese Breite hat Gründe.

Experimentell: Der Falstaff lobt das Remstal

Das Remstal war in Württemberg ein Pionier der Erneuerung des Weinbaus von der Quantität zur Qualität. Allen voran wird der Winterbacher Jürgen Ellwanger genannt, der bereits in den 1980er Jahren mit Barriques zu experimentieren begann, erzählt der Weinguide Falstaff die Geschichte des Aufstiegs Württembergs und des Remstals zu einer Modellregion in Deutschland.

Die Remstäler Hansjörg und Matthias Aldinger, Rainer Schnaitmann, Moritz Haidle und Jochen Beurer zählt Falstaff zu den Wengertern, bei denen „das Experimentier-Gen besonders ausgeprägt“ sei. Sie gäben sich nicht mit dem Status quo zufrieden und loteten ihre Möglichkeiten aus.

Weiß ist gut: Der Eichelmann weitet den Blick

Der Weinguide Eichelmann geizt ebenfalls nicht mit Lob für unsere Weinregion: „Jahr für Jahr spielen Württemberger Weine eine immer prominentere Rolle bei unseren Schlussverkostungen – und bei praktisch allen Rebsorten.“ Nicht nur beim Lemberger, bei dem die Konkurrenz nicht allzu groß sei, sondern auch bei Spätburgunder sowie weiteren roten Rebsorten. 2021 hatte sich der Fellbacher Markus Heid die Auszeichnung für die beste Rotweinkollektion geschnappt; in diesem Jahr geht der Pokal nach Bönnigheim zum Weingut Dautel.

Zu den Top-Lemberger-Erzeugern zählt Eichelmann außer Moritz Haidle (Stetten) die Fellbacher Weingüter Aldinger, Schnaitmann und Heid sowie Knauß (Weinstadt), Klopfer (Weinstadt) und Zimmerle (Korb). Bei den Cuvées seien die Weingüter Escher (Schwaikheim), Zimmerle und auch Schwegler (Korb) ganz oben mit dabei.

Auch bei ihren Weißweinen müssten sich die Württemberger nicht verstecken, schreibt der Eichelmann. Oftmals würden sie noch stärker unterschätzt als bei den Roten. „In unserer Verkostung der 2020er trumpften sie groß auf“, hebt der Eichelmann wiederum Aldinger und Schnaitmann hervor, aber auch Haidle und Zimmerle.

Frappierend: Vinum staunt

Der Weinguide Vinum überschlägt sich schier beim Lob für Aldingers Weine und schreibt: „Beeindruckend, ja geradezu frappierend“ sei es, „wie sehr die beiden Aldinger-Brüder mit ihrem Fellbacher Weingut das Anbaugebiet dominieren und schlichtweg in einer eigenen Liga spielen.“ Der für Württemberger zuständige Chef-Verkoster Frank Kämmerer zählt zwar auch Schwegler, Zimmerle und Klopfer zur „absoluten Spitzenklasse“, doch „die Aldingers scheinen mit ihrem Gesamtsortiment im Moment uneinholbar zu sein“.

Veränderungen: Auf- und Absteiger

Die Rangliste der Weingüter ist über die Jahre betrachtet ziemlich konstant – um nicht zu sagen: langweilig. Überwiegend sind sich die drei Weinguides einig, vor allem wenn es sich um die Top 10 handelt.

Schauen wir deshalb auf die Weingüter, denen heuer ein halber Stern zu- oder aberkannt wurde. So hat das Weingut Doreas aus Grunbach nunmehr drei Sterne beim Eichelmann, ohne dass die Verkoster die Abwertung näher begründet hätten. Gesamturteil: „Gute Struktur und Substanz“.

Ellwanger in Großheppach

Zu den Aufsteigern gehört im Eichelmann das Weingut Bernhard Ellwanger aus Großheppach, das wie Doreas ökologisch wirtschaftet. Beim Eichelmann und Vinum gab’s jeweils einen halben Stern dazu. Yvonne und Sven Ellwanger gehören mit ihren 31 Hektar zu den großen Weingütern im Remstal. Eichelmanns Favorit bei den Weißweinen in der „ganz starken Kollektion“ war ein „Riesling SL“ aus dem Steingrüble in Großheppach: „herrlich viel Frucht, gute Struktur, Grip und Länge“, mit 24,90 Euro für einen Spitzenwein preislich durchaus vertretbar – und sogar noch zu haben!

Mödinger

Auf dem Weg nach oben sind auch die Weingüter Mödinger aus Weinstadt, nunmehr vom Eichelmann mit drei Sternen bewertet, sowie Rienth aus Fellbach und Mayerle aus Remshalden (jeweils eineinhalb Sterne). Eichelmann urteilt: Jahr für Jahr stelle man bei Sven Mödinger „Fortschritte fest“. Ganz stark seien die beiden Weine aus der Strümpfelbacher Gastenklinge gewesen, ein Riesling („faszinierend reintönige Frucht“) und – etwas ungewöhnlich für eine Edelverkostung – ein schwäbischer Schiller („fruchtbetont, herrlich eindringlich“).

Beim Falstaff ist Mödinger übrigens der einzige Aufsteiger. „Wir vergeben gerne den zweiten Stern“, schreibt dieser Guide über die „rundum gelungene Kollektion“, aus der der Riesling aus der Gastenklinge herausrage, sowie „der druckvoll-balancierte Syrah“.

Rienth

Die Fellbacher Familie Rienth baut schon seit dem 16. Jahrhundert Wein im Remstal an. Nun habe Markus Rienth, der das Weingut von seinem Vater Gerhard übernommen habe, „eine rundum gelungene Kollektion“ vorgestellt. Noch weiter zurück reichen die Wurzeln des Weinguts Mayerle aus Remshalden, nämlich bis ins 14. Jahrhundert. Der Bauersberger Hof auf den Höhen des Remstals wird von Nina und Matthias Mayerle geführt. Nach dem guten Debüt im vergangenen Jahr überzeugte auch die neue Kollektion die Verkoster: „Weiter so!“

Ellwanger in Winterbach

Auf eine ebenfalls sehr lange Tradition blickt das Weingut Ellwanger aus Winterbach zurück. Bei Vinum haben Jörg und Felix Ellwanger jedoch einen halben Stern eingebüßt. Wie üblich ohne nähere Begründung.

Zimmerle und Klopfer

Um einen halben Stern aufgewertet hat Frank Kämmerer die Weingüter Zimmerle in Korb (nunmehr dreieinhalb) und Wolfgang und Christoph Klopfer (drei). „Besonderes Augenmerk sollte man auf den tollen Modus K Rosé mit komplexem Aroma und präsenter Persönlichkeit legen“, hebt Master-Sommelier Kämmerer eine Flasche aus Klopfers Kollektion hervor.

Preisgekrönt: „Zimmerle stürmt in Spitzengruppe“

Zu den Aufsteigern schlechthin zählt Jens Zimmerle aus Korb. Er ist kürzlich beim Vinum-Rotweinpreis gleich dreimal auf dem Treppchen gelandet. Sehr ungewöhnlich war, dass er in den Kategorien Cuvée (Platz drei) sowie bei Nachwuchs/Neuzüchtungen mit einem ersten und zweiten Platz für seine zwei Zweigelts aus den Jahrgängen 2019 und 2018 erfolgreich war. „Zimmerle stürmt in die Spitzengruppe des Anbaugebietes“, lautet das Gesamturteil von Vinum.

Escher, Gold, Maier, Medinger und Idler

Vergleicht man die Weinführer, so fällt bei ein paar Weingütern die Diskrepanz der Urteile auf. Zum Beispiel beim Schwaikheimer Weingut Escher: vier Sterne im Eichelmann, eineinhalb bei Vinum. Auch bei Gold, Maier, Medinger und Idler klaffen die Noten auseinander. Selbst bei mehrmaliger Lektüre wird man nicht schlau, weshalb der Eichelmann Gold als nahezu „hervorragenden Erzeuger“ einstuft, während Vinum das Weingut nur für „zuverlässig“ hält. Weintrinken ist eben doch Geschmackssache. Und Geschmäcker sind verschieden.

Die Ranglisten - eine Vorbemerkung

Remstäler Weine sind teilweise deutsche Spitze und vereinzelt gar Weltklasse - aber welche hiesigen Weingüter sind nach Ansicht der Weinführer Eichelmann, Vinum und Fallstaff die allerbesten? Wir haben das für Sie ausgewertet. Im Folgenden: drei staunenswerte Qualitätslisten; und als Bonus die ultimative Über-Rangliste …

Dies sind die besten, die sternegekrönten Weingüter im Überblick – wobei ***** in der Regel für Weltklasse steht und * für zuverlässige Qualität. Klar zu beobachten: Neben vielen ähnlichen Einordnungen gibt es auch gar nicht wenige deutliche Wertungsdifferenzen zwischen den drei Weinführern Eichelmann, Vinum und Fallstaff.

Weinführer „Eichelmann – Deutschlands Weine“

Gerhard Aldinger, Fellbach *****

Rainer Schnaitmann, Fellbach *****

Karl Haidle, Stetten **** ½

Markus Heid, Fellbach **** ½

Jörg und Felix Ellwanger, Winterbach ****

Jens Zimmerle, Korb ****

Albrecht Schwegler, Korb ****

Wolfgang und Christoph Klopfer, Weinstadt ****

Knauß, Weinstadt ****

Escher, Schwaikheim ****

Maier, Schwaikheim *** ½

Gold, Weinstadt *** ½

Bernhard Ellwanger, Weinstadt *** ½

Doreas, Grunbach ***

Medinger, Stetten ***

Idler, Weinstadt ***

Fellbacher Weingärtner ***

Mödinger, Weinstadt ***

Johannes B., Fellbach ** ½

Sterneisen, Remshalden **

Rienth, Fellbach * ½

Mayerle, Remshalden * ½

Jochen Beurer, Stetten

Siegloch, Winnenden

Parfum der Erde, Weinstadt

„Vinum Weinguide Deutschland“

Gerhard Aldinger, Fellbach *****

Rainer Schnaitmann, Fellbach ****

Karl Haidle, Stetten ****

Albrecht Schwegler, Korb ****

Jens Zimmerle, Korb *** ½

Jörg und Felix Ellwanger, Winterbach ***

Wolfgang und Christoph Klopfer, Weinstadt ***

Markus Heid, Fellbach ** ½

Knauß, Weinstadt ** ½

Bernhard Ellwanger, Weinstadt ** ½

Jochen Beurer, Stetten ** ½

Maier, Schwaikheim **

Escher, Schwaikheim * ½

Doreas, Grunbach * ½

Gold, Weinstadt *

Medinger, Stetten *

Idler, Weinstadt *

Sterneisen, Remshalden *

Fellbacher Weingärtner

Mödinger, Weinstadt

Johannes B., Fellbach

Rienth, Fellbach

Mayerle, Remshalden

Siegloch, Winnenden

Parfum der Erde, Weinstadt

„Fallstaff Weinguide“

Gerhard Aldinger, Fellbach *****

Rainer Schnaitmann, Fellbach *****

Albrecht Schwegler, Korb *****

Jörg und Felix Ellwanger, Winterbach ****

Karl Haidle, Stetten ****

Bernhard Ellwanger, Weinstadt ****

Markus Heid, Fellbach ***

Escher, Schwaikheim ***

Doreas, Grunbach ***

Siegloch, Winnenden ***

Parfum der Erde, Weinstadt ***

Fellbacher Weingärtner **

Mödinger, Weinstadt **

Johannes B., Fellbach **

Sterneisen, Remshalden **

Mayerle, Remshalden *

Jens Zimmerle, Korb

Wolfgang und Christoph Klopfer, Weinstadt

Knauß, Weinstadt

Maier, Schwaikheim

Gold, Weinstadt

Medinger, Stetten

Idler, Weinstadt

Rienth, Fellbach

Jochen Beurer, Stetten

Die Meta-Liste

Und nun erlauben wir uns noch – wie im letzten Jahr schon – eine redaktionelle Spielerei: Wir zählen alle Sterne, die es von den drei Weinführern pro Weingut gab, zusammen und berechnen jeden Stern mit einem Punkt – maximal wären theoretisch also 15 Punkte pro Weingut möglich. Aber bitte nicht vergessen, Geschmäcker sind verschieden und die folgende Auflistung ist nicht zwangsläufig objektiv.